屏東爆炸惡火釀10死　民眾黨團呼籲補足救災人力、組建消防公會

我是廣告 請繼續往下閱讀
賴香伶表示，內政部曾承諾2023年前全國消防員服務人口比達到1:1300，但截至今年9月14日止，全國23個消防機關中仍有11處未達標，且除了嘉義市之外，其餘皆未滿編，應補足救災人力，確保消防員保持最佳狀態。此外，今年初消防局與科技公司聯手研發新一代消防機器人，機動性、出水量和射程等方面都有顯著提升，相關單位可加大消防機器人的採購力度。
陳琬惠指出，年年都有重大火災，消防法規2019年至2022年經6次函報、4次審查會和2次黨團協商。2018年桃園敬鵬工廠大火奪走5位消防員性命，2019年《消防法》修法，強制業者提供廠區化學品資訊、平面圖，指派專人至現場協助救災，如今真有落實消防員「資訊權」嗎？
陳琬惠表示，呼籲政府「鼓勵民間揭發違法行為」、「提高相關罰則」，尤其有網友瀏覽Google評論，發現有民眾投訴名揚「血汗工廠」、「超時加班」、「每年發生破百件工安意外」，這些資訊若能循正規管道及早知悉，或許就能提早預防憾事發生，因此民眾黨團認為，可導入揭弊者機制，增加私部門監督力量，並提供合理的獎勵，政府也可與民間保險公司等機構合作，將違法情況納入企業信用評估體系，從而提高業者遵守消防法規的自覺性。
陳琬惠指出，第一線勞工必須有足夠安全意識與逃生知識，據《職業安全衛生管理辦法》第 2-1 條規定，事業單位應設職業安全衛生管理單位，但各級工廠落實率大約都在10%多，小工廠甚至不到10%，成效不彰。政府應盡速督導各級工廠設置職安部門、制訂逃生與安全守則（化學物品、危險機械、逃生路線等），定期向勞工宣導，也要強化新入職者與外籍勞工的勞安宣導。
民眾黨團認為，不能再「今天公祭、明天忘記」，支持消防員籌組工會、消防員全面適用《職業安全衛生法》，也呼籲政府為消防員補足人力、待遇和設備，並督導各級工廠設置職安部門、強化勞安宣導，鼓勵民間揭發不良業者，不讓悲劇一再發生，才是對英勇打火弟兄的尊重和交代。