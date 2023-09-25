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屏東爆炸惡火釀10死　民眾黨團呼籲補足救災人力、組建消防公會

▲民眾黨團呼籲消防改革。（圖／民眾黨團提供）
▲民眾黨團呼籲消防改革。（圖／民眾黨團提供）

記者邱新博／台北報導

屏東高爾夫球具工廠爆炸起火釀10死、破百人傷，包括數名消防員殉職，此次事件暴露消防體系待改善之處，以及職災安檢、職安宣導的重要性，消防人力、裝備和組織結構都有待改革。為此，民眾黨立委賴香伶、立委陳琬惠今（25）日召開記者會，宣示力挺消防員組建工會，呼籲政府增加採購消防機器人、兌現承諾補足救災人力，同時要強化督導各級工廠設置職安部門，鼓勵民間揭發違法行為。

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賴香伶指出，這起事件凸顯消防體系還有待改善之處，包括人力資源、裝備和組織結構等方面，對此民眾黨團提出3大訴求，包含「力挺消防員組建工會」、「補足救災人力」及「增加消防機器人的採購」，民眾黨團將持續研議可行性，推動在公務人員相關法規中添加「準用《職業安全衛生法》」。

賴香伶表示，內政部曾承諾2023年前全國消防員服務人口比達到1:1300，但截至今年9月14日止，全國23個消防機關中仍有11處未達標，且除了嘉義市之外，其餘皆未滿編，應補足救災人力，確保消防員保持最佳狀態。此外，今年初消防局與科技公司聯手研發新一代消防機器人，機動性、出水量和射程等方面都有顯著提升，相關單位可加大消防機器人的採購力度。


陳琬惠指出，年年都有重大火災，消防法規2019年至2022年經6次函報、4次審查會和2次黨團協商。2018年桃園敬鵬工廠大火奪走5位消防員性命，2019年《消防法》修法，強制業者提供廠區化學品資訊、平面圖，指派專人至現場協助救災，如今真有落實消防員「資訊權」嗎？


陳琬惠表示，呼籲政府「鼓勵民間揭發違法行為」、「提高相關罰則」，尤其有網友瀏覽Google評論，發現有民眾投訴名揚「血汗工廠」、「超時加班」、「每年發生破百件工安意外」，這些資訊若能循正規管道及早知悉，或許就能提早預防憾事發生，因此民眾黨團認為，可導入揭弊者機制，增加私部門監督力量，並提供合理的獎勵，政府也可與民間保險公司等機構合作，將違法情況納入企業信用評估體系，從而提高業者遵守消防法規的自覺性。

陳琬惠指出，第一線勞工必須有足夠安全意識與逃生知識，據《職業安全衛生管理辦法》第 2-1 條規定，事業單位應設職業安全衛生管理單位，但各級工廠落實率大約都在10%多，小工廠甚至不到10%，成效不彰。政府應盡速督導各級工廠設置職安部門、制訂逃生與安全守則（化學物品、危險機械、逃生路線等），定期向勞工宣導，也要強化新入職者與外籍勞工的勞安宣導。

民眾黨團認為，不能再「今天公祭、明天忘記」，支持消防員籌組工會、消防員全面適用《職業安全衛生法》，也呼籲政府為消防員補足人力、待遇和設備，並督導各級工廠設置職安部門、強化勞安宣導，鼓勵民間揭發不良業者，不讓悲劇一再發生，才是對英勇打火弟兄的尊重和交代。

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