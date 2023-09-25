亞運游泳／中國游泳一天7金！汪順超狂：你們看這個成績還行嗎

2022杭州亞運（2022年第十九屆亞洲運動會Hangzhou 2022 Asian Games）正如火如荼地舉行賽事，中國游泳代表隊24日一晚進帳7面金牌，其中最猛的就是男子200公尺個人混合決賽，中國一哥汪順游出新亞洲紀錄1分54.62秒贏下金牌，另一中國泳將覃海洋以1分57.41秒奪銀，最令人驚訝，汪順也在奪金後發言：「家門口的亞運會，讓國旗升起，國歌奏響，說到做到。相較於金牌，我更開心的是能夠打破自己保持的亞洲紀錄！29歲的年齡，只是個數字，說我不行的人，你們看這個成績還行嗎！」 我是廣告 請繼續往下閱讀 汪順以大魔王之姿進場，身上披著王者的白色大衣，一副無所畏懼的樣子，十分從容，不過比賽一開始，他不管在啟動、轉身等動作，都實力過人，確實保持好身手。中國「蝶后」張雨霏在女子200米蝶泳以2分05.57秒新亞運紀錄摘金、李冰潔游出15分51.18秒亞運新紀錄，男子100公尺自由式中國的潘展樂以46.97秒新亞洲紀錄奪金。女子50公尺蛙式決賽，中國的唐錢婷以29.96秒贏得金牌，男子100公尺仰式決賽，中國泳手徐嘉余以52.23新亞運紀錄奪金，女子4x100公尺自由泳接力，中國隊在張雨霏領軍下以3分33.96秒刷新亞運紀錄，贏得金牌，一晚拿下7面金牌。不過因砲轟孫楊聞名的美國《游泳世界》主編克雷格·洛德表示，「汪順完成自由泳的速度有點神秘。在東京奧運，他以27秒37的成績，創下歷史上最快的最後50公尺，這次杭州亞運會他最後50公尺的成績是27秒68。」杭州亞運／亞洲4大高手夾殺！王星皓游泳200混第6 汪順破紀錄杭州亞運／王星皓晉級有望拚獎牌 亞洲紀錄保持人汪順屈居第2杭州亞運／中華隊掌旗官出爐！ 游泳王冠閎、跆拳道羅嘉翎擔綱杭州亞運／終結男子游泳25年獎牌荒 王冠閎、王星皓雙王出擊拚牌