▲中秋必知「山楂解膩茶」！中醫教簡單DIY。３穴位按摩助肚肚舒爽。

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陳梓頤中醫師表示，市面常見的月餅依外皮可分為台式與廣式月餅，近年更流行起外觀精巧的冰皮月餅。
台式、廣式：台式月餅如蛋黃酥、綠豆椪等，以油酥皮為外皮，包裹豆沙、豆泥與蛋黃。廣式月餅則使用糖漿與花生油賦予外層餅皮光滑油亮的光澤。兩種月餅含油脂都比較多，若是再搭配蛋黃、滷肉等內餡，油、澱粉、肉類混合，吃多了容易感到油膩與造成腸胃負擔，此時可使用含山楂、陳皮、荷葉等中藥的茶飲，達到去油解膩的作用。
冰皮月餅：冰皮月餅相較於台式與廣式月餅，製作時不需要油脂與烘烤，以糯米製成的麻糬皮為外皮，內餡通常為甜膩的豆沙、芋泥、冰淇淋等，過多的甜食容易促進胃酸大量分泌，這時候可以在茶飲中加入薄荷緩解胃酸過多的悶痛不適感。
中秋必知「山楂解膩茶」！簡單DIY享受美食減負擔。
陳梓頤中醫師指出，山楂是去肉食油膩積滯不可或缺的藥材。陳皮具有柑橘類特有的香氣，可以緩解過度飲食的腹脹不適與噁心感。薄荷也有助改善腸胃脹氣。荷葉除可消除水腫之外，也含有荷葉鹼，有助調控血脂、血糖並且有控制肥胖。
簡單材料＆作法：民眾若要做成中藥茶飲，材料準備和製作方法很簡單，可視需求準備山楂20g、陳皮15g、薄荷15g、荷葉10g，加2000毫升水煮沸，小火煮20分鐘，放涼即可飲用，有助去油、解膩、控血糖、調血脂。
中秋節享受美食按按３穴位，有助減緩飲食負擔及不適。
除了中藥茶飲，陳梓頤中醫師也分享穴位按摩幫助消脹氣、止嘔、解嗝等飲食負擔造及不適。
心窩－肚臍按摩：可由心窩處往下，順時針按摩至肚臍下方，重複10次。延肚臍周圍順時針環繞按摩10圈。按摩時也可另外配合中脘穴、天樞穴、足三里穴等其他特定穴位可增強消脹效果。
中脘穴：中脘穴位在心窩凹陷處與肚臍連線的中點處，屬於任脈的穴道，同時又是胃經的募穴，意指中脘在體表穴位中與胃這個器官相近，具有消脹氣、止嘔、緩解打嗝不適的作用。
天樞穴：天樞穴位在肚臍兩側各三隻手指寬處，是胃經的穴道，又是大腸經的募穴，可以用在腹痛、嘔吐、便秘等時候。
足三里穴：足三里穴取穴時，可坐姿膝蓋彎曲，找到膝蓋外側凹陷處及外膝眼，往下四隻手指的位置。此同為胃經穴道，具有調節消化系統的作用，可緩解飽食腹脹、腹痛、便秘、腹瀉等不適。
搭配精油：按摩時也可搭配精油進行，建議可紅桔精油5滴、薑精油2滴、丁香精油3滴、厚朴精油3滴、歐薄荷精油5滴。以上精油以30毫升按摩油或植物油均勻混合為3%濃度的混合油。
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