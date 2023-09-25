▲甲狀腺癌治療副作用　中醫授食養調理秘訣緩解痛苦

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2.摸到頸部有腫塊，皮膚表面變紅
3.呼吸窘迫
4.吞嚥困難與吞嚥疼痛，有時痛到耳朵附近
5.沒有感冒卻長期聲音沙啞、咳嗽
6.體重異常快速減輕
甲狀腺癌術後容易氣虛 補氣溫陽改善循環中醫診所院長周宗翰中醫師表示，中藥治療甲狀腺結節主要為理氣化痰、消癭散結以及活血祛瘀，常用藥物為浙貝母、夏枯草、莪朮、當歸、三棱、牡蠣等活血祛瘀藥、清熱藥、化痰止咳藥和理氣藥以活血行氣、軟堅散結，使無氣滯、痰濁、瘀血壅結，進而達到縮小腫塊的效果。
周宗翰醫師進一步建議，對於確診為甲狀腺癌的病患，手術治療仍然是目前治療的主要方式。因為甲狀腺癌若不及時處理，就像是身上背負著一個不斷滋長的定時炸彈，隨著時間的推移，可能會變得更加危險。然而，值得注意的是，一旦接受甲狀腺全切除手術，病患會因無法自行分泌甲狀腺素而面臨一系列後遺症，包括怕冷、易疲倦、體重增加、嗜睡、水腫等。這些後遺症需要終生服用甲狀腺素（T4）來調節甲狀腺功能。
此外，長期的甲狀腺低下可能會導致全身臟腑功能失調，使身體虛弱。在這種情況下，身體會試圖吸收更多的營養，但無法有效代謝，同時也可能出現胃口不佳的情況，這可能導致出現所謂的「氣虛體質」。針對這種情況，中醫可以提供「補氣溫陽」的治療方式，以改善身體的氣血循環，幫助身體恢復平衡。
放射性碘治療甲狀腺 飲食禁高碘食物西醫常使用放射性碘（I-131）來治療甲狀腺疾病。在接受這種治療的病患中，需要特別注意飲食，避免攝取高碘食物，例如海苔和紫菜等。有些病患可能也擔心攝取十字花科蔬菜中的「硫苷」成分會導致甲狀腺腫大，因此可能不敢吃這類食物。實際上，要吃一大量的十字花科蔬菜才可能對甲狀腺產生影響，所以病患無需過度擔心，只要保持一般均衡飲食的習慣，正常食用即可。
然而，需要特別注意的是，接受放射碘治療後，碘會留存在頸部數天並持續釋放少量輻射。因此，在這段時間內，應避免長時間與他人，尤其是兒童和孕婦，保持近距離接觸。此外，也應避免與他人共用飲食器皿，以降低親友曝露於輻射之下的風險。
黑色食物助抗輻射 補腎食品增強細胞免疫功能周宗翰中醫師建議，多攝取抗氧化食物可以有助於減少輻射對人體的損害。在中醫理論中，黑色食物被認為是良好的抗輻射食物。一些新鮮蔬菜和水果，如胡蘿蔔、荳芽、油菜、西紅柿、芥菜、捲心菜、櫻桃、蘋果和香蕉等，都含有抗輻射損傷的成分，可以幫助溶解沉澱在細胞內的毒素，促使其隨尿液排出體外。
中醫理論認為，黑色入腎，「腎主骨升髓通於腦」，多吃補腎食品可增強機體細胞免疫、體液免疫功能，能有效保護人體健康。周宗翰醫師建議可多吃黑色食物幫助接受放射性碘（ I - 131）讓甲狀腺恢復穩定，像是黑米就具有可滋陰補腎的效果，而黑豆可調中下氣、解毒利尿，黑芝麻可滋補腎肝、養血明目，黑棗可補腎養胃、補中益氣、補血等。
碘是製造甲狀腺素的重要原料，一旦飲食缺碘造成甲狀腺素低下，導致促甲狀腺激素（TSH）分泌增加，就會提高甲狀腺腫大和甲狀腺癌的發病風險。一般來說，自從民國56年開始全面食鹽加碘後，國人缺碘的情況已不多見，但現在有許多人改以玫瑰鹽、岩鹽等無碘鹽調味，長期碘攝取不足，可能提高甲狀腺癌的風險。
預防甲狀腺癌的首要步驟是降低輻射暴露。特別需要注意的是，兒童時期接觸輻射是已知的甲狀腺癌風險因素之一。此外，了解家族病史也是重要的。減少高油脂食物的攝取同樣有助於預防甲狀腺癌。甲狀腺周圍的脂肪量增加可能會提高罹患甲狀腺癌的風險。因此，建議限制加工肉類的攝取、減少甜食和酒精飲料的消耗。
值得注意的是，甲狀腺癌在所有癌症中通常具有較好的預後。然而，及早進行良好且完整的治療非常重要。當被診斷患有甲狀腺癌時，積極面對和接受治療是至關重要的。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59383
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