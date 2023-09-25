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林映唯《芽籠》穿薄紗跳艷舞　接客還遭綁架拖行虐打

▲林映唯在《芽籠》中扮演性工作者，挑戰薄紗跳艷舞，卻慘遭歹徒暴打。（圖／滿滿額娛樂）
▲林映唯在《芽籠》中扮演性工作者，挑戰薄紗跳艷舞，卻慘遭歹徒暴打。（圖／滿滿額娛樂）

記者黃雅琪／綜合報導

小美林映唯主演電影《芽籠》，打破以往尺度飾演「性工作者」，穿著薄紗內衣在按摩店招客、跳艷舞，接客時還慘遭歹徒綁架，摔打、拖行虐待。為了一場「跳艷舞勾引戲」，林映唯接受舞蹈訓練，挑戰大尺度豁出去拍攝：「要展現最漂亮、最有自信的那一面，期待觀眾看到我的不同面向。」

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▲《芽籠》林映唯演性工作者，薄紗跳艷舞，慘遭歹徒暴打。（圖／滿滿額娛樂）
▲▼林映唯在《芽籠》犧牲演出性工作者，卻遭遇綁架事件。（圖／滿滿額娛樂）
▲《芽籠》林映唯演性工作者，薄紗跳艷舞，慘遭歹徒暴打。（圖／滿滿額娛樂）
 
新加坡電影《芽籠》描繪紅燈區的一夜，不同階層、互不相識的人們，各自為情、為權、為利，上演一連串陰差陽錯的追逐與殺戮。林映唯在片中飾演外地來的性工作者，不僅要賣弄性感肉體，跨坐客人身上跳艷舞勾引對方。她表示本身肢體不算協調，劇組有為這場戲替她安排舞蹈訓練，林映唯害羞說：「其實我蠻扭捏，一方面是我不太擅長舞蹈，再來要在這麼多人面前解放自我、散發女性魅力，非常挑戰跟害羞」，她坦言練習時一直放不開，正式開拍就直接豁出去。

▲林映唯（右）在《芽籠》中，遭到歹徒綁架施暴。（圖／滿滿額娛樂）
▲林映唯（右）在《芽籠》中，遭到歹徒綁架施暴。（圖／滿滿額娛樂）
最後這場「床戲」幾乎沒NG，但更大的魔王關卡其實在後面，她接客過程慘遭綁架整個人摔出去，全片幾乎90%戲分僅穿內衣被歹徒又摔、又打，甚至到處拖行，她自嘲是：「很容易受傷的女人」，平常輕輕碰撞就會瘀青、刮傷。幸好事前武術指導有傳授「挨打不受傷」的祕訣，即使掛彩也都是小撞傷，希望觀眾能感受到視覺上的真實跟逼真，林映唯不忘自我推薦：「如果有導演不嫌棄，我也願意嘗試真正的動作片，但想演凶狠的角色，換我打人，不是別人打我。」

林映唯嘗試接演多元片型及角色，在曾入圍金馬影帝的男演員李鴻其首部自導自演長片《愛是一把槍》擔綱女主角，月初隨作品前進威尼斯影展世界首映，該片還抱回「未來之獅獎」，她認為能參與這部作品備感榮幸，期待早日在大銀幕跟台灣觀眾見面。聊起威尼斯之旅，她分享朋友特地從英國飛來威尼斯支持首映，結果朋友竟巧遇影帝梁朝偉，她羨慕說：「這麼好的事情，我都沒遇到。」《芽籠》全台熱映中。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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