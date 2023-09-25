林映唯《芽籠》穿薄紗跳艷舞　接客還遭綁架拖行虐打

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最後這場「床戲」幾乎沒NG，但更大的魔王關卡其實在後面，她接客過程慘遭綁架整個人摔出去，全片幾乎90%戲分僅穿內衣被歹徒又摔、又打，甚至到處拖行，她自嘲是：「很容易受傷的女人」，平常輕輕碰撞就會瘀青、刮傷。幸好事前武術指導有傳授「挨打不受傷」的祕訣，即使掛彩也都是小撞傷，希望觀眾能感受到視覺上的真實跟逼真，林映唯不忘自我推薦：「如果有導演不嫌棄，我也願意嘗試真正的動作片，但想演凶狠的角色，換我打人，不是別人打我。」
林映唯嘗試接演多元片型及角色，在曾入圍金馬影帝的男演員李鴻其首部自導自演長片《愛是一把槍》擔綱女主角，月初隨作品前進威尼斯影展世界首映，該片還抱回「未來之獅獎」，她認為能參與這部作品備感榮幸，期待早日在大銀幕跟台灣觀眾見面。聊起威尼斯之旅，她分享朋友特地從英國飛來威尼斯支持首映，結果朋友竟巧遇影帝梁朝偉，她羨慕說：「這麼好的事情，我都沒遇到。」《芽籠》全台熱映中。
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