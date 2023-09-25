中華職棒／韓國最美DJ SODA登台為樂天開球！邀球迷在球場過中秋
中華職棒樂天桃猿在9月29日（五）邀請來自韓國，音樂造詣高人一等之外，更有著迷人外表跟火辣身材的女DJ：SODA開球，DJ SODA在韓國早已經是人氣翻天的知名人物，Girlss Day特別擔任樂天桃猿的球衣大使，前陣子到台灣表演時，大批粉絲擠爆會場，超高人氣即將席捲全猿主場。
記者吳政紘/綜合報導
SODA可人的外型加上一頭俏麗的短髮加上姣好的身材，經常受邀到東南亞各地去做巡迴表演。泰國粉絲上傳SODA表演的影片在亞洲爆紅，如今的SODA在韓國幾乎已經是無人不知、無人不曉。
在網路上爆紅的SODA現在也已轉型成為藝能界的明星，時常接受電視台的邀請，7月15日第二次造訪台灣，當時有很多粉絲熱情的參加見面盛會。樂天桃猿邀請她擔任Girls Day的看板人物，喜歡運動的她也爽快答應，全猿主場豎立了一塊巨幅SODA的球衣穿搭美照，當日吸引萬人看球，大家都在許願可以在樂天桃園棒球場看到SODA為桃猿開球！
為了保持良好的身形，SODA熱愛運動，不過接觸棒球也還是第一次，她說：「韓國的中秋節也是很大節慶喔！我們都在中秋節吃很豐盛的美食，很開心今年可以在台灣的中秋節跟大家見面，一起來樂天棒球場跟我開出好球吧！」SODA邀請大家一起來球場過中秋。