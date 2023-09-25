▲痛風全年無休怎麼辦！？找對原因預防沒問題！

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天氣熱因為飲水不足、流汗等原因，身體容易處於缺水狀態，就可能導致尿酸濃度上升。一旦代謝功能異常，或是攝取過多高普林食物，血液尿酸無法有效排出，就會形成尿酸結晶沉積，造成痛風性關節炎。然而，尿酸高（高尿酸血症）不只會影響關節，身體各處包括腎臟，都有可能受其影響。
雖然部分病患痛風發作是因為水分補充不足，但也有些是因為日常飲食誤踩地雷所致，包括啤酒、海鮮類、紅肉、內臟類等高普林食物及含糖飲料，應該儘量避開。總結來說，痛風無論天氣冷跟天氣熱都可能被日常的風險因素誘發，不分季節、全年無休。
痛風迷思大解密！比照三高管理不發作
別等到痛風發作才就醫！醫師舉出痛風病友常見的錯誤觀念，像是痛風急性發作時，自行使用降尿酸藥物應對，不僅無法消炎，還會加劇關節炎（已服用者不要擅自停藥）；而秋水仙素是用於預防痛風再復發，如果依靠秋水仙素治療急性痛風發作，往往需要相當高的劑量，大部分患者無法承受其副作用。如有需要使用，建議仍需至門診由醫師評估，根據不同情形（例如腎功能等）給予合適的消炎止痛藥物。
要預防痛風症狀，應該從根源開始治療。尿酸高（高尿酸血症）是造成痛風關節炎的元兇，若只在急性發作時吃藥壓制關節發炎，對疾病控制是沒有幫助的，應在關節發炎穩定後，與醫師討論是否需要接受降尿酸治療。因為尿酸沉積在體內久了，可能影響其他器官的功能。就算只是第一次發作或血液尿酸數值不太高，也應有病識感，由醫師評估再決定治療方針。由此可知，痛風的治療關鍵是長期將尿酸控制好，並視同慢性疾病長期治療！
日常跟著做 少普林降尿酸
最後醫師提醒，尿酸高（高尿酸血症）屬於慢性疾病，大多會合併有三高、肥胖等代謝症候群，必須同時一起治療。日常務必注意飲食控制，維持運動習慣，並多喝水，控制酒精性飲料。惟要注意的是，某些高強度運動如激烈的無氧運動可能會造成高尿酸血症，更需注意水分補充。此外，生酮飲食也會影響血中尿酸的控制，應與醫師討論，避免貿然嘗試，可多吃蔬果、少油少鹽少糖為主。
感謝台南市陳沛植診所陳沛植院長提供資訊
陳沛植醫師
學經歷：
陳沛植內科風濕科診所院長(現職)
奇美醫院風濕免疫科主任
國防醫學院臨床副教授
美國洛杉磯大(UCLA)風濕科博士後研究
內科、風濕科、免疫專科醫師，免疫過敏專科醫師指導醫師
主治與專長：
關節痠痛、風濕疾病、痛風、過敏、背痛、肩頸痠痛、退化性關節炎、一般內科、慢性疾病
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