蔡明亮「患恐慌症」4度進急診：覺得快死 遺書寫好財產分李康生
蔡明亮導演新電影《日子》，由金馬影帝李康生、寮國新演員亞儂弘尚希主演，今（25）日舉行記者會，蔡明亮突然爆料：「有寫好遺書了！」並將財產分配給不同的人，當中更包含御用男主角李康生；蔡明亮坦言自己有恐慌症，每3個月就要回診，最嚴重時1週掛4次急診：「覺得快死了！」
記者黃雅琪／台北報導
蔡明亮導演坦言患有恐慌症：「3個月要去看一次醫師，這次要賣票有壓力，很怕自己有一天不知道倒在哪裡？我也一直提醒自己放鬆一點。」對於宣傳電影需要面對媒體訪問，蔡明亮則覺得很習慣：「但到太熱鬧的地方會受不了，有一次去小棣老師的尾牙，吃到一半我就受不了離開。」
身為蔡明亮電影中永遠的主角，李康生表示：「蔡明亮導演滿重感情，在外地工作也會和他聯繫（傳簡訊）。會擔心他常常半夜掛急診！」兩人關係密切，問到蔡明亮緊急聯絡人是否設為李康生？李康生則笑回：「設雲霖（蔡明亮御用製片）比較有效。」
因主演電影《郊遊》榮獲金馬獎影帝的李康生，在得獎之後罹患小中風，接著脖子就歪一邊生病多年：「找了中國大陸、香港等地的名醫，試過針灸、拔罐、推拿，甚至想嘗試在腦中放入電池，但醫師也沒把握能治好」，李康生因此好一段時間很沮喪，還患上憂鬱症；後來戴著固定器維持脖子角度，才慢慢調整回來。
電影《日子》耗時4年拍攝，紀錄李康生承受病痛與治療之苦的過程：「7年前我生病，去很多國家看了非常多的醫很辛苦，導演想要側拍紀錄下來我的樣貌，但是其實心裡是很複雜的。」他坦言在電影中，有一部分是演出、一部分是紀錄；其中一場與寮國演員亞儂弘尚希合演的「男男全裸按摩戲」，李康生透露是在泰國旅館內偷偷拍攝，現場包含演員、工作人員約5個人就簡單開拍。