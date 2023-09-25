王菲身價破20億超節儉！搭公車、小吃店消費「拿132元包包逛街」
大明星給人財富自由、錦衣玉食的既定印象，演藝圈確實也有藝人揮金如土的例子，不過生活節儉的巨星也不少，身價盛傳20億元的天后王菲不愛名牌，很少參加時裝週或接下奢侈品代言，常被拍到搭大眾交通工具、光顧小吃店，連身上的行頭也很親民，隨身攜帶的包包一查只要132元。
記者楊穎軒／綜合報導
每次王菲私下樣貌被曝光，多是單色素衣搭長褲，沒有過多飾品，打扮十足簡樸，就算有單品搭配造型，價格都很平民化，4月時她飛往巴黎和二女兒李嫣相聚，被撞見與一般民眾一樣搭大陸機場的接駁巴士，身旁不見任何工作人員，路人直到上車才發現座位旁邊是王菲本人。
王菲的衣著時髦卻很平價，今年在法國被要求合照，網友發現她拿的小黃包並非精品貨，而是僅須132元的小牌子，米色風衣也是大陸網購品牌，約4500元台幣，此外，網友曾貼出王菲吃路邊攤的照片，且次數不只一次，身邊同樣沒有大陣仗工作人員，最多僅有一名謝姓助理。
更早之前，王菲和男友謝霆鋒手牽手現身北京機場，重現23年前的經典畫面，當時她腳踩約1500元Converse帆布鞋，揹著可能你我都有的美國國民品牌JanSport後背包，價格落在2000元台幣左右，據了解，她2014年就背該牌包包，2019年換成黑色款，使用4年沒有喜新厭舊，相當惜物。
王菲喜歡逛小攤子買衣服，認為衣褲舒適就好，她的長女竇靖童除了遺傳母親的好嗓子和音樂細胞，生活也過得很節省，曾被網友拍到騎著電動機車在外吃麻辣燙的照片。