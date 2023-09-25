詐領1330萬助理費！高雄前議長曾麗燕一審重判12年、褫奪公權6年
高雄市前議長曾麗燕遭控涉詐助理費！檢察官查出曾麗燕和胞妹等人，涉嫌以虛報人頭助理名單或低薪高報助理薪資方式，詐領助理費高達1330萬，這筆錢被查出除了用於選務服務，更被拿來繳納曾麗燕信用卡費、社團會費、國民黨黨費及借款等私人用途，檢察官去年依貪汙罪起訴曾麗燕，今（25）日高雄地院作出一審判決，依《利用職務詐取財物罪》重判徒刑12年，褫奪公權6年。
記者孫唯容／綜合報導
高雄地檢署表示，2021年3月時，曾麗燕曾因涉詐取助理費，遭檢方約談搜索，當時曾麗燕強調絕無中飽私囊，後續以200萬交保，不過檢方查出，曾麗燕在2010年擔任高雄市議員開始，就由曹姓秘書及妹妹曾麗鴻保管助理存摺及發放助理薪資事宜，多年來聘用公費助理時，申報每人薪資4萬元，6名助理共支領24萬元助理費，但實際發給每位助理則約為2萬5000元。
檢方表示，這些剩餘費用不僅用於服務選民外，還拿來繳曾麗燕信用卡費、社團會費、國民黨黨費及借款等私人用途，因此認定曾麗燕以虛報人頭、低薪高報，詐領助理費挪做私用，偵查終結後，將曾麗燕、曾麗鴻、助理等13人依貪污罪、偽造公文書起訴。今天高雄地院一審宣判，依《利用職務詐取財物罪》重判曾麗燕徒刑12年，褫奪公權6年。