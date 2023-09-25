10模範廉政人員獲表揚 蔡清祥肯定廉政署推動多項廉政工作
法務部今（25）日舉行今年模範廉政人員表揚暨新任政風高階主管聯合宣誓典禮。法務部長蔡清祥致詞時，對於新就職的5名主管，期勉應以綜觀視野、創新思維及堅定意志，型塑組織願景，持續懷抱熱忱、勇氣與擔當克服種種考驗，展現廉政文化新貌。
記者潘千詩／台北報導
蔡清祥也祝賀10位獲選的模範廉政人員，肯定獲獎人員包含來自不同專業領域、各職等的主管與非主管，彰顯廉政人員具有多元化的專業素養，是社會之福、吾人之範，更是3000多名政風人員的學習標竿，亦肯定廉政署近年來推動多項廉政工作，在國內、外創造多項出色實績，各項國際廉政指標也屢獲佳績。
廉政署表示，中崙派出所日前遭「黑衣人」闖入毀損公物事件，北市府政風處科長董惠彬率隊查察，妥善釐清案情並糾舉違失，使警分局長等涉案人員受懲處，並促使警方修訂監視錄影設備管理規範、重新律定警職定期輪調制度等預警作為。
另有交通部運研所政風室主任楊芳雯、司法院政風處科長楊子萱、廉政署綜規組專委蔣芝瑩、廉政署南調組廉政官鄭佳惠、經濟部水利署第四河川局政風室主任蔣立偉、新竹市政府政風處科長蕭百沂、嘉義市政府政風處科員簡慧秋、菸酒公司政風處長商牧群（現任台灣菸酒股份有限公司總稽核）、台中市政府政風處科長何勵凡（現任台灣高等檢察署台中檢察分署政風室主任）等人獲表揚。
今天也有5名新任政風高階主管宣誓，分別是農業部政風處長江北鑾、環境部政風處長王永福、國家通訊傳播委員會政風室主任簡國興、國發會政風室主任呂芳儀、原民會政風室主任許碩茱。