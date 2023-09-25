▲失智不等於失業　46歲失智者「職務再設計」重返職場

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- 記憶障礙
- 語言與表達困難
- 執行功能速度變慢。
同時，太太也善用資源與溝通連結，花了近1年時間，協助摸索關於工作的資源和協助。廖先生表示：「工作，對我來說真的重要再重要。」自從生病後，感覺自己一直在恢復，很謝謝公司提供機會讓他繼續上班，現在留在原單位兼職約2.5年，每周2天擔任業務助理，另有2天兼職平台外送員。
▲廖先生透過4大策略回歸職場。（圖／台灣失智症協會提供）
職能與社會互動 是人權與公民權的指標毛慧芬表示，社交與職能參與，是人類內建的需求。職能是功能、健康、與安適感的核心。人們決定、想要、需要執行職能時，需要自主決定權、自我概念、個人目標動機，但當職能角色、技巧與能力被剝奪時，便無法建立個人意義、自我價值感與社會認同。失智者的職能正義包括生活自立、休閒娛樂、醫療復健、工作與社會貢獻。
職能：
人們每日從事生活中有意義的活動，包含需要去做、想要去做、被期待去做的活動。包括日常活動、健康活動、休息與睡眠、教育、工作、玩樂、休閒娛樂、社會參與。
職能不平等／職能剝奪：
人們因社會環境、經濟狀況、地理環境、文化、政治…等個體本身無法控制的人為因素，被排除參與職能，使從事職能及社會參與的權利被剝奪。
職能正義：
每個人要擁有可參與有意義且豐富的職能活動的機會，包含社會包容、可進行滿足個人、健康及社會需求的職能的相關資源。
年輕型失智面臨失業 失智者的職能正義何在？然而，年輕型失智（YOD）正值青壯年就業階段，工作權面臨威脅。根據勞動部統計，2021年失智症就業者比率僅有1.29%；台灣失智症協會調查顯示，YOD確診前約44%者還在職場，確診後仍繼續工作比率僅剩10%，能繼續工作、續留職場者主因為自己開業，或公司願意提供職務調整。調查顯示，失智者支持資源利用仍非常有限，確診者不清楚能否獲得支持、職場友善度不足，導致失智者不願揭露，或無法取得身心障礙證明。
▲勞動部推動失智者工作權。（圖／台灣失智症協會提供）
促進失智者的職能正義 -- 尊重、不放棄為前提個案＆照顧者：
表達意願、做好調整的心態準備。
透過支持性共享決策、走過或陪伴職能角色逐漸轉換、找到新的生活方式，重新獲得個人意義。
參與倡議。
照護專業人員：
敏感察覺服務支持的需要（如：門診、 個管），早期介入效果最佳。
強化失智症& 醫療復健、社區長照資源、就業法規等服務知能，最佳實證服務。
提供整合性服務，做好轉銜與合作。
社會／職場環境：
理解失智者、提升友善度。
必要時獲得系統性的協助與陪伴（雇主）做出因應與決策。
政府：
持續宣導失智友善社會／友善職場。
發展強化各種多元服務，鼓勵高品質、創新服務。
提供可近服務窗口。
突破現行法規制度、服務輸送困境。
毛慧芬呼籲，以人權為基礎介入，減少對失智者的污名化與成見；職能與社會參與，為人權重要指標，職能與社會參與，也是功能與健康促進最佳媒介。目前台灣推展失智者人權雖有成果，但借鏡國際與身心障礙者權利公約（CRPD）引領，仍須努力，才能打造更具尊嚴和公平的社會，讓失智者生活依然精彩。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59294
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