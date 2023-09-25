亞運桌球／林昀儒不敵同為左手將的王楚欽 中華男團陷入0:2落後
萬眾矚目的桌球男團「中台大戰」今（25）日上演，第一點由台灣「桌球教父」莊智淵對決中國大陸球王樊振東，他在力拚3局後以0:3落敗；第二點上演「左手將」對決，由皆為左手持拍的林昀儒對決王楚欽，雙方實力應為伯仲之間，但今天前這整場被壓制，以0:3輸球，也讓我國陷入0:2落後。
特派記者黃建霖/杭州報導
今天第一點由莊智淵對決世界球王樊振東，他此役明顯處於下風，雖然3局都嘗試緊咬分數，但在力拚26分鐘之後，最終以11:6、11:7、11:7落敗，中華男團也暫時處於0:1的落後。
第2點由林昀儒對決好友王楚欽，他首局雖然先拿下第1分，但之後卻被對手連得9分，先以5:11讓出該局的競爭。次局也是差不多的戰況，王楚欽很快拉開分數，再以11:5拿下。
第3局，雙方纏鬥到5:5之後，林昀儒在來回對抽中失誤開始增加，也是整場比賽的縮影，最終林昀儒沒辦法控制自己的失分，以11:6再被攻下，整場比賽也是用26分鐘就結束了。
王楚欽和林昀儒算是熟識，兩人是日本T2鑽石聯賽的隊友，私交相當不錯，且和張本智和、莫雷加德一起被譽為新生代男單四少。不過近年王楚欽的成績比起後3者，更為穩定一些。