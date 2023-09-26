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中秋肉製品多、纖維少更添腸胃負擔
對此，中山醫院家庭醫學科主治醫師陳欣湄表示，烤肉之所以容易發生腸胃問題，一方面是因為烤肉的地點常常是在光線不太充足的地方，因此難以確認肉是不是烤熟了；另一方面則是人體腸胃道對於大量蛋白質的攝取，或是短時間內吃進大量食物，很容易因此增加腸胃道消化負擔；加上大夥聚會時總會吃烤肉邊聊天，吃東西的速度快、咀嚼時間不夠，都會增加腸道負擔，造成腸胃不適問題。
陳欣湄提醒，由於肉品本身是高油、高蛋白質食物，甚至是高鈉加工肉製品，加上大多的營養成分如蛋白質、碳化合物、脂肪在高溫炭烤下容易產生致癌物，以及蔬菜水果的食材少，更容易增加腸胃負擔，導致腹脹、消化不良，甚至是便秘問題。
因此建議民眾，中秋烤肉可以搭配高營養價值的水果，像是奇異果，兼顧腸胃健康、避免烤肉吃多引起的腸胃不適。由於奇異果中富含維生素 C，具有抗氧化作用，能促進身體排解毒素；奇異酵素及膳食纖維能幫助維持腸胃健康，改善腹脹、消化不良等腸胃問題，對於排便順暢也很有幫助，是中秋烤肉好搭檔。
低腹敏飲食能有效改善腸躁症問題
有些人長期有腹脹、腹瀉、便祕、腹痛等腸道症狀，這樣的症狀統稱為「腸躁症」，它是一種長期的功能性腸蠕動障礙，國際上將「低腹敏飲食法」列為腸躁症的第一線治療方式。
陳欣湄表示，要改善腸躁症引起的腸胃問題，就必須避開「FODMAP」食物。飲食中若能減少「FODMAP」食物，就能減輕脹氣、消化不良的情況，哪些飲食屬於低「FODMAP」食物呢？
- 水果類：奇異果被譽為「營養小金礦」，除了本身富含高營養價值之外，更是低腹敏水果的首選之一，由於奇異果富含維生素 C，能幫助人體提升免疫力，以及富含奇異酵素及膳食纖維，有助於維持腸胃健康、促進消化系統功能。
- 蔬菜類：竹筍、豆芽、白菜、青江菜、青椒、紅蘿蔔、芹菜、菜心、小黃瓜、茄子、南瓜、菠菜、蕃茄等。
- 乳製品：無乳糖牛奶。
- 穀類：白米、糙米、玉米、小米、馬鈴薯、山藥、芋頭等。
F（Fermentable，可發酵的）：指一群無法被消化、或被吸收的短鏈碳水化合物，會被腸道的細菌發酵產生氣體。
O（Oligosaccharides，寡醣）：如半乳寡醣（Galactooligosaccharides, GOS) 、果聚糖（Fructan），存在於某些蔬菜、水果、豆類、穀類、堅果、茶類等。
D（Disacchareides，雙醣）：如乳糖(Lactose)，存在於大部分的乳製品。
M（Monosaccharides，單醣）：如果糖(Fructose)，存在大部分水果，部分蔬菜及甜味劑。
A（And 以及）：連接詞。
P（Polyols 多元醇）：如山梨醇 (Sorbitol)、甘露醇 (Mannitol)，存在於某些蔬菜、水果及人工甜味劑中。
中秋佳節送禮更要顧健康
如上所述，奇異果不僅是高營養密度的水果，更是低腹敏水果，因此不論是早餐、飯前或飯後食用，都能幫助改善人體腸胃健康，維持消化系統運作。
陳欣湄醫師表示，奇異果富含奇異酵素、膳食纖維，可以減輕腸胃不適帶來腹脹、腹瀉等消化問題，此外，更是補充維生素Ｃ的首選水果，雖然新冠肺炎疫情已漸趨緩，然而各種病毒和細菌感染的發生更加頻繁，多吃富含維生素 C 的食物是提升自身免疫力很棒的方法，而一顆奇異果就能攝取約 140 mg 的維生素Ｃ，醫師也分享，平時會讓自己的孩子在飯後吃一顆奇異果，補充足夠的維生素 C！一天一顆奇異果就成為全家保養身體健康的小秘訣。
中秋時節要送禮，不妨將「奇異果禮盒」做為中秋團聚的送禮首選，取代高油、高糖、高熱量的月餅禮盒，將健康送給重要的親朋好友，更能表達你滿滿的健康心意！
文／賴以玲 圖／黃懷賢
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 中秋佳節不忌口 小心腸胃負擔大！「營養小金礦」奇異果 團圓時刻健康好搭檔