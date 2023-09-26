全聯雞蛋敲開見「巴西國旗色」！綠色+黑色照瘋傳 衛生局急抽查
進口蛋爭議持續延燒，高雄市衛生局日前清查台農、信興蛋品公司進口蛋的流向，結果大批進口蛋流向不明，衛生局認定違反食安規定，陸續開罰1130萬元罰單。結果爭議都尚未落幕，有網友日前在臉書發文表示，到全聯買台農雞蛋後，打開驚見「綠色」以及「黑色」的蛋白，照片引發熱烈討論。高雄市衛生局也高度關注，25日立刻派員稽查並且抽驗。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在臉書社團「我愛全聯好物老實說」貼文，表示在超市購買台農蛋品，結果打開時發現蛋液呈現黑藍色以及綠色的情況，不過尷尬的是，由於該蛋液的顏色跟「巴西」的國旗恰巧一樣配色，讓不少人認為這有造假的成分在。該網友則澄清「打出的前幾顆都OK，但這顆問題蛋很奇怪，蛋殼上的紅色印非常模糊，已經模糊到看不出號碼是多少了，合理懷疑會不會有進口蛋和國產蛋混在一起洗選，被打上同樣的編號？」
對此，高雄市衛生局也立刻前往台農蛋品公司位於鹽埕區蛋行查察，經查該蛋品標示為國產蛋，現場已無該批效期產品，業者表示近期未接獲民眾反映該品項蛋品品質疑慮，且迄今未收到賣場反映該批蛋品相關退貨情事。
高雄市衛生局也現場隨機抽樣同品項不同效期蛋品檢視，外觀無破損， 稽查人員破殼檢查蛋白清澈、蛋黃無發黑變質，抽驗蛋品1件，俟檢驗結果依法辦理。高雄市衛生局強調，查販售商是位於新北市，已通知新北市衛生局派員就賣場衛生和儲放條件查察，以維護消費者食的安全。