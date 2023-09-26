亞運南韓「網球一哥」爆冷輸球！場上失控做2舉動 球迷氣炸開罵
杭州亞運23日開打，昨（25）日男單世界排名第112位的南韓「網球一哥」權純雨，首戰對上排名第636位的泰國球手卡斯德施美治（Kasidit Samrej），沒想到卻爆冷門輸球。導致權純雨在現場情緒失控，不僅怒摔球拍6次，導致球拍嚴重變形，還拒絕和對方握手，遭網友批評沒運動家精神，還有人狠酸：「素質這麼差回去服兵役去吧。」
記者賴禹妡／綜合報導
根據韓國規定，運動員若在奧運或亞運奪得金牌便能免除兵役。權純雨在仁川機場接受採訪時，才表示會在本屆亞運全力奪取男單金牌，以求回國免當兵。沒想到在首戰對上排名遠低於自己的卡斯德施美治時，卻發揮不佳，雖然中間權純雨一度努力追分，最終卻仍以總盤數1：2的分數輸給對方。
權純雨在確定落敗後，在現場情緒失控，不僅狂摔球拍，導致球拍嚴重變形，更不理會卡斯德施美治想握手的動作，讓對手相當無奈，只好走到球場中間，向觀眾揮手、鞠躬示意。
權純雨的行為讓許多網友認為他欠缺運動家精神，「現場砸拍被噓了」、「他摔拍就摔，不握手是不是過分了」、「素質這麼差回去服兵役去吧」。而24日女子柔道選手李慧卿才因在比賽中不慎甩對手一巴掌，違反運動精神失格遭判離場落敗，沒想到過幾日又發生一起韓國選手落敗而情緒失控的事件，引起網路熱議。