亞運電競／《英雄聯盟》首勝！中華隊5路全贏 20分鐘碾壓阿聯
2022杭州亞運，首次成為正式項目的「電競」被視為中華隊奪牌熱門之一，今（26）日中華隊進行《LOL英雄聯盟》項目小組戰，上午9點率先面對阿拉伯聯合大公國，雙方從選角BP上就能看出實力差距，中華隊整體隊形貼合版本，阿拉伯聯合大公國感覺則多半選擇自己比較擅長的角色，最終中華隊僅耗費20分36秒，以18比1的擊殺數摧毀對方主堡，取得首勝，上午11點將繼續對決馬爾地夫，爭奪8強席次。
記者張志浩/綜合報導
杭州亞運《英雄聯盟》項目中，中華隊本屆被分至小組C組，與阿拉伯聯合大公國和馬爾地夫爭奪1個8強名額，首戰中華隊選手顯德老神在在，雖然下路Doggo在開局就被逼出閃現，但後續各路線皆打出對線優勢，6分45秒，中路FoFo使用杰西，越塔單殺對方伊瑞莉亞，中華隊順勢拿下小龍，經濟領先來到2000元。
後續阿拉伯聯合大公國雖然有抓準Doggo單人在下路吃兵的機會，順利取得首次擊殺，但也是他們該場唯一一次，中華隊持續滾動經濟優勢、並搭配野區埋伏、輔助漢中路頻繁跑線，遊戲11分鐘時，經濟領先已經逼近4000元。
遊戲第13分鐘，中華隊策動下路4夾2，並獲得擊殺，將下路外塔拔除，14分鐘多，雙方人馬在野區一陣亂戰，中華隊憑藉著裝備大幅領先，取得團戰順利，此時經濟差已來到1萬2000元，最後阿拉伯聯合大公國無力反抗，中華隊在20分36秒，拿下3條小龍、18擊殺，且1個塔都沒掉拿下首勝。
本次杭州亞運《英雄聯盟》由教練陳如治（WarHorse）、上路徐士傑（Rest）、蘇嘉祥（Hanabi）、打野洪浩軒（Karsa）、中路朱駿嵐（FoFo）、下路邱梓銓（Doggo）、輔助胡碩傑（SwordArt）出戰，除了上路2位選手外，其餘選手在職業賽皆效力中國LPL賽區。