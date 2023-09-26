阿嬌小8歲尪「打氣打到送急診」 臉色慘白、喘不過痛到站不直
55歲主持人阿嬌（謝雅琳），2008年和小8歲的老公「老劉」再婚。昨（26日）阿嬌在臉書透露，老公前晚竟「打氣打到送急診」。阿嬌見老公臉色蒼白沒血色，並直說「很悶喘不上氣，身體不舒服」，最後痛到站不直，必須彎著身，她當場嚇壞，趕緊送老公就醫。好在醫生診斷判定應該是肌肉拉傷，阿嬌不禁感嘆：「沒有什麼事情比健康平安更重要了。」不敢再催促老公拍片了。
記者黃盈容/綜合報導
阿嬌表示，前天晚上回家沒多久，老劉匆匆跑上樓，喊：「我想沖澡，我覺得很悶喘不上氣，身體不舒服。」她當下非常緊張，想趕緊送老公去急診，但老劉又擔心她眼睛不好，半夜無法開車，決定買酸痛藥布來貼貼就好。
豈料，未因此轉好，反而越來越痛，從脖子蔓延到整個肩膀，痛到只能彎著身，阿嬌表示：「後來我們還是決定到成大醫院掛急診，經過3、4個小時的折騰，拍了X光照也做了心電圖，最後醫生診斷判定應該是肌肉拉傷。打了止痛針瞬間就好很多了。」
經歷一番驚恐後，阿嬌也反省，「因為前幾天我還在跟他討論，什麼時候可以儘快拍攝做菜影片」，深感老公「太操了」，不到1年時間，他們搬了2次家，目前家裡都還一團亂，還無法真正安定下來，阿嬌直嘆：「看著他昨天在急診室坐在輪椅上痛苦的樣子，我不敢再想要急著拍影片了，說實在的，真的沒有什麼事情比健康平安更重要了！」也以此為借鏡，勸大家「腳踏車打氣要用電動打氣機，千萬不要連續快速的雙手打氣會喘不上氣的」。
阿嬌和老劉前陣子搬去台南定居，雖阿嬌近年較少在電視上亮相，但和老公經營YT料理頻道「阿嬌生活廚房lifekitchen」，有不少粉絲支持，只是近1年來忙著搬家，已停更許久。