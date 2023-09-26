保戶假癱瘓真詐保詐欺罪送辦 騙失能險理賠金逾759萬
刑事警察局南部打擊犯罪中心受理保險公司報案，懷疑多名保戶有假失能、真詐保的狀況，歷經一年調查蒐證，掌握關鍵事證，於今年7、8月期間，陸續在臺南、高雄等地實施拘提搜索，查獲李姓主嫌及熊姓詐保保戶等13人，查扣保險投保資料、藥品及藥療耗材各1批、助行器、成人紙尿布、手機等證物，全案依涉嫌刑法詐欺罪移送臺南地檢偵辦。
記者鄭婷襄／高雄報導
南打報請臺南地檢署檢察官徐書翰指揮偵辦，與臺南市警局第一分局、保安警察第三總隊刑警大隊等單位共組專案小組，調查發現李姓主嫌與保險公司業務人員熟識，利用保險代辦方式（俗稱保險黃牛）讓意圖詐保之人順利投保失能險。
一段時間後，詐保保戶以「一側肢體無力、一側肢體麻木或感覺異常」等疑似腦中風症狀，前往急診檢查或專程到醫院神經內科就診，李姓主嫌則在陪伴期間指導詐保保戶在診間呈現肢體癱瘓、失語或痴呆等失能狀態；只要順利取得診斷證明書，成功申請失能理賠後，李姓主嫌以抽取理賠金2至3成或新臺幣20萬元不等金額做為報酬。
檢警在蒐證過程發現，李姓主嫌還充當3名詐保保戶的看護，當保險公司前往住處探視時，犯嫌會癱坐在輪椅或床上，無法自理，李嫌則刻意做出攙扶或更換尿布等行為，以取信保險公司，但當保險公司探視人員離開後，詐保保戶立即能正常走路、騎機車甚至跑步追公車；清查以李嫌為首13人詐保集團，自109年迄今已詐領保險公司失能險及勞工失能保險理賠金，高達759萬餘元，檢警陸續查獲李姓主嫌及熊姓詐保保戶等13人，全案依涉嫌刑法詐欺罪移送臺南地檢偵辦。