亞運電競／毫無懸念！中華隊《英雄聯盟》2連勝 碾壓對手挺進8強
2022杭州亞運如火如荼進行，今（26）日「電競」的《英雄聯盟》項目，中華隊在上午的2場比賽分別以20分鐘、16分鐘的遊戲時間，輕取阿拉伯聯合大公國和馬爾地夫，成功以小組第1之姿挺進明（27）日的8強賽，對手將會是馬來西亞，若成功獲勝，在進入4強還會避開中韓兩大強敵，有望晉級金牌戰。
記者張志浩/綜合報導
《英雄聯盟》亞運中華隊今日上午9點，耗費20分36秒，以18比1的擊殺數摧毀阿拉伯聯合大公國主堡，取得首勝；上午11點再出戰實力更加貧弱的馬爾地夫，中華隊分別選出「賈克斯、奈德麗、崔絲塔娜、亞菲利歐、亞利斯塔」的英雄組合，馬爾地夫則是選用「伊羅旖、史瓦妮、維克特、剎雅、銳空」應戰。
本場遊戲開始後，中華隊依舊發會實力掌控各路線優勢，前期光是吃兵數就海放對手，雖然下路在4分鐘時被馬爾地夫拿下首殺，但Dogoo的亞菲利歐在獲得隊友掩護後回身輸出，一舉拿下雙殺，中華隊經濟在不到5分鐘就取得2000元領先。
中華隊除了各選手頻繁跑線施加壓力、達成擊殺外，各路外塔的「塔皮獎勵」更是吃好吃滿，遊戲進行10分鐘時，中華隊經濟已領先馬爾地夫快1萬元，在前期勝負幾乎底定的情況下，中華隊選手打的較為奔放，頻頻在地圖各處尋求團戰機會，最終花費16分08秒，拿下1條小龍、拆除對方9座塔，擊殺數28比4的成績，拿下2連勝，挺進8強。
在本場比賽結束後，中華隊也拿下亞運《英雄聯盟》最後一張8強門票，統計晉級8強的隊伍分別是中國、馬來西亞、印度、沙烏地阿拉伯、韓國、越南、中華、澳門，中華隊將於明日8強戰迎戰馬來西亞，若無太大意外，挺進4強沒有問題。