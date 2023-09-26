吳宗憲61歲生日獻「憲式搞怪自拍」 開心女兒每天都在送大禮
綜藝天王吳宗憲（憲哥），今（26）歡慶61歲生日。一向年輕有活力的憲哥，收到《NOWnews今日新聞》生日祝賀，回敬一張披頭散髮、張嘴的自拍照，相當有「憲式風格」，搞怪逗趣。大女兒吳姍儒（Sandy）過去曾送憲哥1500萬賓利車當生日禮物，至於今年送什麼大禮，憲哥開心說：「女兒每天都在送大禮呀！」其實今年Sandy大妹和Sandy輪流生下寶寶，讓憲哥樂當阿公，比任何物質上的禮物都珍貴無價。
記者黃盈容／台北報導
吳宗憲今年生日在工作中度過，他杭州工作完，將飛海南島，表演完才回台。至於今會否撥空吃大餐慶祝？吳宗憲不忘置入，表示：「我在賣減肥產品。吃變得最不重要了。哈哈哈。我可以七年都沒有復胖，真的很厲害。」
他今年除了，喜獲兩外孫，還一口氣入圍3項金鐘獎，可說家庭事業都得意。他也透露，接下來的計畫，「今年就一路忙到年底去了，然後海外的Casino表演結束之後才有辦法再規劃2024」。
吳宗憲經常提攜後輩，圈內人緣佳。今凌晨和他搭檔主持《綜藝玩很大》的KID，在臉書獻上祝福，「天王61大壽可以繼續逆齡生長好好的善用龜息大法，天王出外景不要再有任何意外發生」。
KID還感性告白「今年認識天王要十年了，天王從來沒有對我們生過脾氣，怎麼會有這麼屌的天王，最近幾次錄影，我都覺得我好像會讓天王蹦嘎，但是天王真的超級疼我」，他認為自己是幸運兒，可以陪在吳宗憲身邊10年，感概2人經歷了很多悲歡離合，互相扶持，「我們也算是有種特別的革命情感」，並送他再接10年《綜藝玩很大》主持。