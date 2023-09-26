經濟部改組正式生效！新設5署同步推出新Logo　持續領航經濟發展

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由工業局升格而成的「產業發展署」今日上午也同步舉行揭牌儀式，續任首長連錦漳指出，隨著國際政經情勢與經貿大環境不斷變化，不只產業型態必須改變，整體組織架構也要隨之調整，才能順應時代需求。
未來升格後的產業發展署將聚焦在5大重點方向，分別為支持傳產轉型，跟上國際趨勢；推動淨零轉型 ，維持國際競爭力；加強支撐半導體供應鏈 ，穩固產業優勢；聚焦 5G、電動車，爭取關鍵供應鏈地位。
經濟部其他重要內部單位調整包括「綜合規劃司」由原研究發展委員會、秘書室新聞科、新媒體小組等單位整併；「產業技術司」由原技術處更名；「投資促進司」由原投資業務處更名；「投資審議司」由原投資審議委員會改制成立；「國營事業管理司」由原國營事業委員會改制成立；「經濟法制司」由原法規委員會及訴願審議委員會整併。
備受矚目的人事案有，經濟部主任秘書楊志清，歷任工業局副局長、主任秘書等職務；前行政院副院長辦公室主任鄒宇新則升任產業發展署副署長。
另外，原加工出口區管理處將結合工業區業務，改組為產業園區管理局，原來的台中、中港、屏東、高雄等4個分處，未來會改制為台北、台中、台南、高屏4個分局。
總體而言，部會正式調整為6個司（綜合規劃司、產業技術司、投資促進司、投資審議司、國營事業管理司、經濟法制司）、6個處（秘書處、人事處、政風處、會計處、統計處、資訊處），及10個行政機關（商業發展署、產業發展數、國際貿易署、能源署、中小及新創企業署、水利署、智慧財產局、產業園區管理局、標準檢驗局、地質調查及礦業管理中心）
經濟部今日上午於部會禮堂低調進行改組，布達典禮並未對外開放，經濟部長王美花於會中指出，此次改組將是全新的里程碑，常聽人說經濟部業務包山包海，管轄範圍廣闊，未來將與同仁一起努力，思考政策不足之處，並與國際同屬性單位交流評比。
經濟部也表示，歷經時代更迭，未來在組織調整後的新框架及優秀團隊帶領下，將傳承既有專業與經驗，以創新思維，兼容永續及多元價值，力求台灣經濟穩健成長。