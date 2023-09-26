中油苓雅寮漏油案延宕30年　趙天麟成功爭取1.4億補償金

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但自1996年起，中油以遭審計部糾正會計科目，不以「睦鄰經費」項目支出為由，不再編預算支付該筆賠（補）償金，超過24年未依約履行賠償義務，積欠補償金1億4388萬元。所幸，經趙天麟委員上任後積極奔走，耗時3屆立委12年的時間，終於完成爭取，並由行政院通過，中油正式公告，重新發放該筆賠償金。
趙天麟今與高雄市議員黃文益、市議員湯詠瑜團隊、新光社區發展協會及苓雅寮漏油區受災戶自救會代表舉行記者會，肯定中油、經濟部及行政院等單位願意扛起責任，協助受災戶爭取權益，並持續將受汙染土地完成整治。
苓雅區新光社區發展協會理事長張康夫表示，自中油停止撥款以來，自救會就持續向不同黨派立委陳情，感謝趙天麟委員12年來從不放棄，一路奔走至今，多次在立法院向行政院長陳情，也在台北國營會召開協調會，今天終於迎來好結果。
苓雅寮漏油區受災戶自救委員會會長蔡麗卿強調，因中油的支出錯誤，導致無法撥補，並不是受災戶的問題，這個狀況他們始終無法接受，但這起案件從死灰復燃、從無到有、到再次重見光明，是因為趙天麟委員團隊的爭取及協調，包括歷任市長謝長廷、陳菊、陳其邁的努力，新光社區才能重新恢復榮景，透過這次成功爭取補償金的發放，以及中油進場整治，期許新光社區再次繁榮起來。
黃文益提及，這是一個不簡單的任務，中油當年的汙染，導致周遭環境、房價及居住品質都遭受到很大的負面影響，但因為趙天麟委員的堅持，才能看到好結果，居民也能邁向嶄新的生活。
趙天麟感慨表示，三十年來看到當年自救會成員，從少女變成阿嬤，就知道這條路真的不容易，能夠在今年中秋節前夕，爭取到完整的補償金，非常令人感動。
趙天麟回顧，高雄苓雅寮漏油案見證高雄重工業歷史，民國78年因柴油管破裂，當時的85大樓正在興建，新光社區遭到大片汙染，中油雖然願意補償，但因為審計部糾正，認定不能以「睦鄰基金」處理，一停就是20多年。
趙天麟說，過去自救會成員多次爭取、陳情，但過去的中央部會以防弊的大帽子來迴避，而自他12年前擔任立委以來，就不斷開始溝通，曾一度灰心，但為了亞洲新灣區最後一塊拼圖，他不能放棄。現在，高雄煉油廠轉型成台積電2奈米最先進製程的進駐區，新光社區終於迎來一片曙光。
最後，趙天麟表示，這一筆補償金也代表漏油案轉型正義的里程碑，感謝中油董事長李順欽的支持與努力，以及經濟部長王美花將責任扛起，讓補償金發放不只能防弊，還能興利，行政院長陳建仁也完成承諾，迅速在任內核定、完成發放。未來他將繼續監督，期許中油、經濟部等單位加速土壤整治，讓新光社區成為亞洲新灣區的一顆新星。