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頂級富豪商機！兆豐銀加入私銀大戰　董座喊：國家隊規格媲美星港

▲公股首家！兆豐銀行開辦私人銀行業務，財政部次長阮清華（前左三）、國庫署長蕭家旗（前左二）、央行外匯局長蔡炯民（前右三）、兆豐銀董事長雷仲達（前左四）共同剪綵儀式。（圖／記者顏真真攝）
▲公股首家！兆豐銀行開辦私人銀行業務，財政部次長阮清華（前左三）、國庫署長蕭家旗（前左二）、央行外匯局長蔡炯民（前右三）、兆豐銀董事長雷仲達（前左四）共同剪綵儀式。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

頂級富豪的金融服務已成兵家必爭之地，就連公股都加入私人銀行大戰，要拉攏有錢人！ 兆豐金控旗下兆豐銀行今（26）日宣布，私人銀行正式開辦上路，並鎖定高端客戶、中小企業客戶，提供家族傳承、資產配置等客製化服務。兆豐金暨兆豐銀行董事長雷仲達更喊出，不僅公股首家，更以國家隊規格，比照外銀標準，目標要成為可媲美新加坡、香港等亞洲一流私人銀行的品牌。

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兆豐銀行私人銀行開辦上路，也是首家宣布進軍私人銀行的公股銀行，包括財政部次長阮清華、中央銀行外匯局長蔡炯民今日都共同出席見證。董事長雷仲達致詞時表示，兆豐銀行今年前8月稅後純益237.89億元，獲利排名高居公股行庫之冠，今日更搶先所有公股銀行，率先推出私人銀行服務，整合金控各子公司資源，更進一步比照外商銀行同業規格，鎖定金字塔頂端提供國際級的金融服務。

雷仲達說，私人銀行業務將在銀行既有架構之下，透過業務整合、管理專責與作業集中，調整營運模式及服務流程，提供高端客群家族資產配置和企業傳承全新之私銀服務，除以國家隊規格，更要比照國際一流標準，建立整套專屬高階客戶的制度、流程與差異化營運模式，自許成為公股第一，更要躋身媲美新加坡、香港等亞洲一流私人銀行的品牌。

阮清華致詞時也談到，這幾年全球政經變化劇烈，在台商回流趨勢下，財政部也積極鼓勵公股銀行積極承接台商回流資金，盼能藉此把消費金融、企業金融業務都拉上來，打造銀行獲利雙引擎。兆豐銀行2021年消金業務占金控獲利比重約21%，今年目標則是希望將獲利比重提高至26%，他期許，至少有一家公股行庫獲利不單純只靠企金，而是全方位成長，打造穩健的獲利模式。

兆豐銀行副總經理陳昭蓉則不諱言，頂級富豪的金融服務已成業者兵家必爭之地，私人銀行服務不僅是協助客戶家族的財富管理，更是關於客戶家族的資產配置與傳承規劃需求，私人銀行業務的開辦，代表著兆豐銀行對於頂級客戶需求的重視。現今多家外商銀行與大型民營金控多已設立私人銀行業務搶佔市場先機，但以公股行庫對標外商銀行同業水準建置私人銀行業務，兆豐絕對是跑在第一位，也集內部菁英及外部好手，包括金融領域投資理財與非金融領域如法律稅務等專才，掌握業界私人銀行的專業know how元素，藉由組織內外人才的融合激盪，打造適合兆豐的私人銀行服務。

至於私人銀行的客戶門檻，陳昭蓉透露，雖然國外標準是300萬美金起跳，但兆豐銀的私人銀行會以中小企業為主，並不以300萬美元為限制，而目前兆豐銀符合私人銀行資格約占億元級高階資產人數的5%左右，但卻占高階資產規模（約1500億元）的2成，目前兆豐高階資產客戶約有1100位左右。

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