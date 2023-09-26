頂級富豪商機！兆豐銀加入私銀大戰　董座喊：國家隊規格媲美星港

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雷仲達說，私人銀行業務將在銀行既有架構之下，透過業務整合、管理專責與作業集中，調整營運模式及服務流程，提供高端客群家族資產配置和企業傳承全新之私銀服務，除以國家隊規格，更要比照國際一流標準，建立整套專屬高階客戶的制度、流程與差異化營運模式，自許成為公股第一，更要躋身媲美新加坡、香港等亞洲一流私人銀行的品牌。
阮清華致詞時也談到，這幾年全球政經變化劇烈，在台商回流趨勢下，財政部也積極鼓勵公股銀行積極承接台商回流資金，盼能藉此把消費金融、企業金融業務都拉上來，打造銀行獲利雙引擎。兆豐銀行2021年消金業務占金控獲利比重約21%，今年目標則是希望將獲利比重提高至26%，他期許，至少有一家公股行庫獲利不單純只靠企金，而是全方位成長，打造穩健的獲利模式。
兆豐銀行副總經理陳昭蓉則不諱言，頂級富豪的金融服務已成業者兵家必爭之地，私人銀行服務不僅是協助客戶家族的財富管理，更是關於客戶家族的資產配置與傳承規劃需求，私人銀行業務的開辦，代表著兆豐銀行對於頂級客戶需求的重視。現今多家外商銀行與大型民營金控多已設立私人銀行業務搶佔市場先機，但以公股行庫對標外商銀行同業水準建置私人銀行業務，兆豐絕對是跑在第一位，也集內部菁英及外部好手，包括金融領域投資理財與非金融領域如法律稅務等專才，掌握業界私人銀行的專業know how元素，藉由組織內外人才的融合激盪，打造適合兆豐的私人銀行服務。
至於私人銀行的客戶門檻，陳昭蓉透露，雖然國外標準是300萬美金起跳，但兆豐銀的私人銀行會以中小企業為主，並不以300萬美元為限制，而目前兆豐銀符合私人銀行資格約占億元級高階資產人數的5%左右，但卻占高階資產規模（約1500億元）的2成，目前兆豐高階資產客戶約有1100位左右。