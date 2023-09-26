「國民阿嬤」王滿嬌帶頭打新冠疫苗！大方亮5劑疫苗小黃卡
新冠肺炎XBB.1.5次世代疫苗今（26）天起開放65歲以上民眾接種，有「國民阿嬤」之稱、現年80歲的演員王滿嬌也特別擔任接種大使，談到自己接種疫苗的情況，她也大方亮出「小黃卡」，展示自己5劑疫苗接種紀錄，笑問「我很乖吧？」也建議65歲以上朋友可以積極接種疫苗、保護自己。
記者林志怡／台北報導
王滿嬌曾出演眾多影視作品，在國片《關於我和鬼變成家人的那件事》中，更飾演林柏宏的暖心阿嬤，在劇情中逼哭不少觀眾。她提到，作為演戲的人，每天都要在片場接觸到非常多工作人員，但化妝、服裝人員等天天都在換，各種疾病實在防不勝防，要是戴了口罩也沒辦法演戲。
談到新冠肺炎期間，王滿嬌說，當時片場會要求演員先提交資料，進片場前還要再做一次篩檢，等15分鐘、確定快篩結果沒事才能進去拍戲，但現在疫情趨緩，大家還是要保護自己，她也亮出自己的「小黃卡」、亮出滿滿4劑的接種紀錄，笑問「我很乖吧？」
「有疫苗保護你，不是更好嗎？」王滿嬌提到，今天起65歲以上朋友，已經可以先打XBB.1.5疫苗，如果家中的年輕人看到新聞，也可以多提醒爺爺、奶奶，她今年已經80歲了、還在繼續學游泳，但想要活到老、學到老，身體也得好，如果有問題就打電話問醫生，千萬不要自己嚇自己。
疾管署長莊人祥則表示，目前歐美疫情上升、並持續增溫中，接下來進入秋冬時期，預計國內新冠疫情會再往上升，大約連假起就會走高、並在12月達到高峰，屆時希望每日平均新冠肺炎併發中重症人數不要超過100人，且冬天呼吸道疾病盛行，10/2起，民眾也可以自由選擇接種流感或肺炎鏈球菌疫苗。