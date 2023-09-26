洪都拉斯接棒許傑輝演《婆婆2》 嘆「惜福吧」鞠躬盡瘁做好工作
洪都拉斯、温貞菱、施名帥、高英軒合作全新客家電視實境節目《啊喔！最Kiang駐村小隊》，4人將在10月出發苗栗偏鄉駐點1個月，推廣鄉鎮服務，今（26）日舉辦記者會。許傑輝因陷#MeToo風波，辭演《我的婆婆怎麼那麼可愛2》，劇中的「一哥」角色由洪都拉斯接棒。洪都拉斯今透露，快拍完《婆婆》，他未把自己的特色丟掉。他不清楚許傑輝近況，嘆：「惜福吧，把自己的工作做好，鞠躬盡瘁。」
記者黃盈容／台北報導
洪都拉斯今受訪被問關於許傑輝，他坦言沒有聯絡，沒有太多消息。現《我的婆婆怎麼那麼可愛2》已快拍完，他覺得僅管演員有變，但風格都在，大讚「導演給我們很大的空間，讓我們去詮釋這樣一個角色」，他不怕有許傑輝影子在，「我就沒有把我的特色丟掉，因為我的特色是說的比較多，那個戲裡面有很多俚語」。
洪都拉斯直說，《我的婆婆怎麼那麼可愛2》，拍戲時從笑到尾，讚導演和團隊真的蠻強的，大家相處的蠻好 每天都是開開心心。被問是否覺得許傑輝很可惜，他嘆「我不知道，對啊，就已經這樣子，惜福吧，我們就是把自己的工作做好，人家願意利用我們，就鞠躬盡瘁，把自己的工作做好」。
洪都拉斯接下實境節目後，自己也害怕體力無法負荷，煩惱：「因為從頭到尾都變成一個未知數」，尤其要在偏鄉待一個月，洪都拉斯不禁反問記者，「你可以嗎」？哀嚎「我不曉得為什麼會答應」。被問是否酬勞比較多，洪都拉斯未正面回覆，只說，希望小鎮可因此蓬勃發展起來，有傳承意義在。