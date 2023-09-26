亞運桌球／林昀儒直落三脆敗給中國新星王楚欽　賽後坦言：打不贏

亞運電競／《快打旋風5》保底銅牌！「石油王」林立偉全勝進4強

▲杭州亞運電競《快打旋風5》項目中，暱稱「石油王」的林立偉確定拿到晉級4強賽的門票，並保底讓中華隊有一面銅牌進帳。（圖／中華民國電子競技運動協會臉書）
▲杭州亞運電競《快打旋風5》項目中，暱稱「石油王」的林立偉確定拿到晉級4強賽的門票，並保底讓中華隊有一面銅牌進帳。（圖／中華民國電子競技運動協會臉書）

記者張志浩/綜合報導

22022杭州亞運，首次成為正式項目的「電競」被視為中華隊奪牌熱門之一，今（26）日稍早，中華隊《英雄聯盟》項目已晉級8強，而《快打旋風5》也在下午傳出捷報，中華隊選手，暱稱「石油王」的林立偉在在32強、16強、8強皆以2比0的戰績擊敗對手，確定拿到晉級4強賽的門票，且保底銅牌，另一名中華隊選手向玉麟，則是要在稍後舉行的敗組淘汰賽中取勝，才有機會拿到4強賽門票。

我是廣告 請繼續往下閱讀
曾獲《快打旋風5》世界冠軍頭銜的「石油王」林立偉，在本屆亞運會同樣大殺四方，從32強比賽開始後，一路都在比賽中以2比0的分數，分別戰勝韓國、日本、巴林以及沙烏地阿拉伯的選手，率先拿下晉級四強賽的門票，由於林立偉屬於勝部選手，至少保底銅牌。

《快打旋風5》另一名中華對好手向玉麟則是在32強以2比0戰勝澳門，16強2比1險勝香港，8強2比0贏阿拉伯聯合大公國，但在4強勝部賽中，以1比2敗給韓國選手金管禹，稍晚下午4時30分將進行敗部第六輪淘汰賽，若獲勝就可以晉級4強，替中華隊再進帳一面獎牌。

此外，亞運《快打旋風5》將在明（27）日下午2時與週三（9月28日）晚上7時進行準決賽與決賽，若林立偉和向玉麟則是雙雙進入四強賽，甚至很可能出現中華隊內戰。

▲杭州亞運電競《快打旋風5》中華隊好手向玉麟也有望晉級4強。（圖／中華民國電子競技運動協會臉書）
▲杭州亞運電競《快打旋風5》中華隊好手向玉麟也有望晉級4強。（圖／中華民國電子競技運動協會臉書）

更多「杭州亞運精采時刻」相關新聞。

亞運電競／《英雄聯盟》2連勝！中華隊實力碾壓對手　輕鬆挺進8強

亞運電競／《英雄聯盟》首勝！中華隊5路全贏　20分鐘擊潰阿聯

杭州亞運／電競《傳說對決》不敵香港！中華隊16強止步　無緣獎牌

杭州亞運／電競《英雄聯盟》奪牌希望高！中華隊Keyman會是「他」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞