亞運電競／《快打旋風5》保底銅牌！「石油王」林立偉全勝進4強
22022杭州亞運，首次成為正式項目的「電競」被視為中華隊奪牌熱門之一，今（26）日稍早，中華隊《英雄聯盟》項目已晉級8強，而《快打旋風5》也在下午傳出捷報，中華隊選手，暱稱「石油王」的林立偉在在32強、16強、8強皆以2比0的戰績擊敗對手，確定拿到晉級4強賽的門票，且保底銅牌，另一名中華隊選手向玉麟，則是要在稍後舉行的敗組淘汰賽中取勝，才有機會拿到4強賽門票。
記者張志浩/綜合報導
曾獲《快打旋風5》世界冠軍頭銜的「石油王」林立偉，在本屆亞運會同樣大殺四方，從32強比賽開始後，一路都在比賽中以2比0的分數，分別戰勝韓國、日本、巴林以及沙烏地阿拉伯的選手，率先拿下晉級四強賽的門票，由於林立偉屬於勝部選手，至少保底銅牌。
《快打旋風5》另一名中華對好手向玉麟則是在32強以2比0戰勝澳門，16強2比1險勝香港，8強2比0贏阿拉伯聯合大公國，但在4強勝部賽中，以1比2敗給韓國選手金管禹，稍晚下午4時30分將進行敗部第六輪淘汰賽，若獲勝就可以晉級4強，替中華隊再進帳一面獎牌。
此外，亞運《快打旋風5》將在明（27）日下午2時與週三（9月28日）晚上7時進行準決賽與決賽，若林立偉和向玉麟則是雙雙進入四強賽，甚至很可能出現中華隊內戰。