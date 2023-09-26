亞運排球／南韓寫57年來最爛成績 年薪比棒球高韓媒怒斥薪水小偷
杭州亞運南韓男排未能進入四強錯失獎牌，而在排名賽中，南韓遭到遭到巴基斯坦3比0橫掃，只能與印尼爭取第7名，寫下隊史57年來最差成績，對於這批平均年薪約545萬新台幣的選手來說，這種表現實在無法讓南韓國民接受，怒批男排球員是薪水小偷。
記者路皓惟/綜合報導
這是南韓男排參賽亞運57年來首次沒有獲得獎牌，他們從1966年曼谷亞運會開始，南韓男排連續14屆亞運都至少獲得了一面獎牌，隊史三度於亞運奪金，並於2002年釜山、2006年杜哈亞運完成金牌二連霸。
韓媒對於男排表現極為不滿，尤其考慮到南韓男排球員領著高薪，卻沒有打出應有的成績。根據報導指出，這批男排球員平均年薪約新台幣545萬，與南韓K聯賽職業足球員相當，甚至有些還高於韓國職棒球員。
由於南韓有免役制度，只要在亞運奪得金牌就可以免除兵役，因此南韓選手相當重視亞運，往往都會全力爭取最高榮譽。本屆南韓男排被視為金牌熱門，但成績不如預期，竟然連獎牌都摸不到，這樣的成績自然不被民眾所接受。
據韓媒消息指出，南韓在失利後似乎還出現茶壺風暴，球員之間發生激烈的爭吵與衝突，顯示了南韓男排在亞運失利為球隊上下帶來的巨大壓力。