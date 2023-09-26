人力成本增加！夜間保全大缺工　業者推雲端警衛加APP、降3成費用

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中保科技智慧系統本部總經理張廼森分析，以50戶左右社區導入智慧樓管系統後，原24H物業人力支出每月13到14萬元不等，導入後每月日間保全+24H智慧雲端系統，社區支持預估可以降至8萬多元，每月節省5萬元後立刻解決社區財務支出窘境問題，在兼顧社區夜間防護下又能立刻提升住戶搭乘電梯之安全。
張迺森分析，由於基本工資調漲，人力成本墊高，不少社區客戶難以尋找合適的夜間保全，希望協助透過科技取代夜間警衛服務，雲端警衛服務就是利用影像監控、門禁、周界警示、機電消防訊號移報等科技設備進入社區，其他經營警衛保全的傳統業者也能與其合作，至今已經幫很多物業公司提供解決人力供應吃緊的窘況。
大樓管理者亦可使用app同步掌握即時狀況，無論是大樓進出管理、住戶緊急求救、電梯影像安全及樓層進出控制、頂樓防墜機制、火災警報與淹水警告、社區設備異常、訪客管理…等，一手掌握大樓及住戶的狀況。
業者指出，雲端警衛目前也提供24小時門禁、防災防盜、機電設備等監控服務，如遇異常狀況，立即派員排除狀況，並通知管委會與警方。社區後門則向來是社區安全上的死角，若加設無線感應磁簧，當有歹徒企圖入侵社區，感知器會感應異常，將訊息推播至社區管理者手機，並同步通報中保管制中心。
此外，中保科技獨家開發的中保好生活APP，也能結合雲端警衛功能，提供管委員進行會議紀錄管理、社區大小事之E化公告平台，讓住戶疑慮可透過APP公開透明查閱；物業收發包裹管理不再抄抄寫寫，直接APP登載及領取；住戶設備報修追蹤處理方便掌控；預約公設、線上投票、直接呼叫計程車…..住戶生活大小事只要上APP一應具全。
業者指出，因為這套雲圖控，也能針對老社區或公寓重新規劃，不用擔心拉線或是網路問題，無線化設計，可幫助社區節省昂貴的施工佈線費用，同時又能提升大樓社區管理者的管理效能、節省夜間警衛人力，因此看好「智慧雲端警衛服務」成為物價成本連漲之下，成為有效的安全且經濟的解決方案之一。