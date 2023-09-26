KYMCO RCS MOTO亮相！「Many MOTO、ROMA GT、K1」光陽4旗艦齊發

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「白牌競速之王」RCS Moto採用高剛性液壓成型的新科技車架，配備京濱噴射系統，具備同級最強大14PS馬力，並搭載TCS與ABS雙電控安全系統、加大油箱提供更長續航里程，前煞車卡鉗採用KYMCO重機等級的大活塞規格，並搭配4.5吋高反差LCD大尺吋儀表板、短版Moto排氣管、雙V造型LED尾燈、Moto裸露式把手。
◾Many Moto反骨玩家
立基於超過50萬輛的Many車系銷售總量，全新Many Moto「反骨玩家」，搭載頭燈與環形定位燈一體成型的LED魚眼大燈，加上黑化儀表板、馬鞍型坐墊、粗獷風格後車架，並配備LED晶亮頭燈，呼應LED方向燈與LED燻黑尾燈規格。對於所有身高騎士皆相當友善的73公分座高，搭配前置式充電座、防脫落長掛鈎、坐墊下隱藏掛鉤、防滑握把、飛旋式踏板等設計，不只主打實用機能，在風格上也將叛逆感拉滿。
◾RomaGT至尊巡旅
RomaGT定位白牌旗艦休閒跑旅，具三段式可調風鏡、麂皮坐墊，配備KEYLESS感應式鑰匙、USB雙槽充電孔、超大置物空間等設計，運用變色龍光影烤漆，搭配魚鰭造型LED尾燈，結合K.S.S全新中置避震器，搭載噴射科技VGT，4V水冷引擎擁有17PS最大馬力，加上PTM傳動系統，0~100km/h加速僅需7.8秒。
◾K1超級英雄
KYMCO正式推出K1「超級英雄」，主打同級最大9.8PS馬力，另有最亮LED頭燈、iCBS智慧煞車系統、後雙避震器，並強調對身高友善的低座高人體工學坐墊，還有平整化設計的大置物空間，增加雙載舒適性。