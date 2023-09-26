NIO奪《音樂主理人》總冠軍 李竺芯被打敗粉絲抱不平敲碗第二季
▲《MUSIC MAKER 音樂主理人》最終決賽，廠牌投資人黃亮勛宣布總冠軍由NIO（左）奪下。（圖／《MUSIC MAKER 音樂主理人》提供）
記者黃盈容／台北報導
｜ 2023-09-26 17:53:46 2023-09-26 18:04:32
陶晶瑩主持的音樂實境選秀節目《MUSIC MAKER 音樂主理人》，歷經1年拍攝、13集廝殺，總冠軍出爐，由NIO打敗23位音樂圈強手奪下，他激動地說：「沒有想過可以比到這麼遠，也希望大眾可以更重視創作這件事情！」原是冠軍熱門人選之一的李竺芯，排名第4，也讓網友抱不平。不過，精彩的總決賽，連鏡頭前的網友都被緊張的氛圍所感染，直言能夠理解評審的不容易。陶晶瑩更多次表示，每看一位表演，心中的排名一直變動。網友也好奇，冠軍NIO將如何運用500萬廠牌創始金，同時也向霹靂國際多媒體總經理黃亮勛喊話，希望還有下一季。
最終決賽，在上一輪位居第一的NIO，與昔日戰友Jocelyn、JAS帶來唱跳歌曲《碎一地》，突破性別界線的性感穿著及表演，讓評審Karencici大讚：「華語音樂像你這樣的男歌手目前還蠻少的，你是一個很特別的存在。」黃宣認為NIO的編曲很聰明，雖然跳舞略影響到唱歌表現，他卻很欣賞NIO在最終戰選擇不是自己最習慣的表演方式，突破自我，大讚：「這是身為一個音樂主理人，他需要的果敢！」最終NIO在兩輪累積取得最高積分，獲得冠軍。 ▲24強選手一起欣賞《MUSIC MAKER 音樂主理人》總決賽表演。（圖／《MUSIC MAKER 音樂主理人》提供） 第一輪墊底的秦宇子則逆轉局勢，拿下亞軍。第三名的A.F帶來電音歌曲《Cry In My Luxgen》，第四、五、六名依序為李竺芯、3WICH、傑木斯。而原先有望奪冠的李竺芯，作品《抱抱自己》因求好心切，寫了6個版本，與喬琳、7LING合作，三人動感的舞姿以及歌曲歡快的氛圍，讓網友直呼像是在看百老匯。Karencici讚：「看你們表演就是一種享受。」但也指出如果再多一點合音，現場表演會更加豐富。陶晶瑩則認為很可惜，「就差一點自嗨」。她意外錯失冠軍，網友也紛紛留言抱不平。 ▲李竺芯（中）與7LING（左）、喬琳帶來歌曲《抱抱自己》，表演獲得網友好評。（圖／《MUSIC MAKER 音樂主理人》提供） 昨（25）日，製作人黃亮勛邀請六強選手NIO、李竺芯、3WICH、A.F、傑木斯、秦宇子一起觀看最後一集冠軍賽，並在會後一起直播，聊聊一路走來的心得及感觸。陶晶瑩也在線上一同參與問答，幫網友解惑。 ▲陶晶瑩讚賞6強總決賽演出。（圖／《MUSIC MAKER 音樂主理人》提供）
網友好奇，「螢幕CP」A.F及秦宇子被問及到底有沒有在一起？A.F開玩笑地回答：「何止在一起？我們都結過婚了！」秦宇子則無奈表示剛剛跟A.F同一台車到直播現場，A.F說交給他回答，結果是這種答案，延續節目曖昧氣氛引起熱議。而直播最後網友紛紛敲碗第二季，黃亮勛表示會努力籌畫，但需要大家繼續支持與散播，期待節目能讓原創流行音樂更受到關注。
黃亮勛為廠牌投資人也是擔任決賽評審，在最後決賽，熱淚盈眶，不捨表示：「一路看到選手這麼多作品，從第一集就覺得很厲害，但每次都一直有新的東西，而且越來越厲害，越來越成熟，我覺得真的，感覺做這個節目真的太好了！」
▲黃亮勛（右）、陶晶瑩（右上）以及六強選手直播回答粉絲QA。（圖／《MUSIC MAKER 音樂主理人》提供）