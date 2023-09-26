挺過疫情衝擊 台灣美髮業展現「髮藝交響曲」奇蹟

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廖宣勇表示，去年疫情尚未全面解封，就在百貨公司專櫃再拓展3個據點，並在台中以外縣市開設3家美髮學院，培訓產業人員預做準備要全力衝刺。今年六月份公司上半年財報，在百貨公司和美髮通路業績提升40％，與去年同期相比，成長逾5成。這次重金打造國際髮藝時尚秀，就是要讓來自各地兩千多名美髮設計師觀摩交流，了解最新時尚趨勢與技術，一起再創美髮業盛景。
這場美的盛會，匯聚台灣美髮業界的頂尖精英，及來自世界各地的知名團隊；特別邀請到美國好萊塢御用造型團隊、全球AHS美髮比賽冠軍義大利團隊ZOIH，及亞洲時尚教父Boris團隊，三強鼎立，為觀眾帶來一場精湛的髮藝大秀。透過展演秀，參與觀眾見證了好萊塢御用造型團隊，如何運用高級梳具打造非凡的髮型，以及全球最大的梳具品牌Olivia Garden，如何擄獲髮型設計師的心。Olivia Garden的獨家55個專利技術，不插電也會釋放負離子，讓每位消費者在自我造型時都能得心應手，同時印證造型就是護髮。
此外，全球美髮比賽AHS的冠軍團隊ZOIH展現高超技術之外，同時運用全球最新科技染膏，選用無阿摩尼啊，無ppd，無paraben!讓染髮有如護髮，保證健康、色彩鮮豔，同時關注環境保護，展現出髮型設計師的專業素養和對消費者健康的負責態度。
最引人注目的是亞洲時尚美學教父Boris團隊的演出，將整體造型和髮型結合華麗宮廷與現代美學元素，帶領觀眾穿越時空，表現從疫情的困頓與黑暗，憑著美髮人堅忍與不放棄精神展望未來。他的表演為整場盛會增添一絲神秘和感動。「髮藝交響曲」是一場美髮藝術的奇蹟，見證了台灣美髮業界的韌性和創造力。