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挺過疫情衝擊 台灣美髮業展現「髮藝交響曲」奇蹟

▲亞洲時尚美學教父Boris團隊的演出，展現了美髮人憑藉堅忍與不放棄精神，衝破疫情帶來的困頓與黑暗，展望璀璨未來。（圖／首席國際髮品提供）
▲亞洲時尚美學教父Boris團隊的演出，展現了美髮人憑藉堅忍與不放棄精神，衝破疫情帶來的困頓與黑暗，展望璀璨未來。（圖／首席國際髮品提供）

記者金武鳯/台中報導

挺過疫情衝擊，首席國際髮品公司攜手國內外美髮業界頂尖團隊，今天在台中舉辦「髮藝交響曲」時尚造型秀，不僅是中台灣時尚盛事，更是台灣美髮業挺過疫情考驗後，首次精心籌備、重金打造的美麗饗宴，吸引逾2千人參加，展現台灣美髮師匠心技藝，以及對創新和環境保護的承諾。

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主辦單位首席國際髮品董事長廖宣勇說，人人都愛美，美髮產業雖是剛性需求服務業，卻因新冠疫情衝擊，曾面臨史無前例的黑暗與艱難。因為法令規範，人人必須戴上口罩，加上憂心疫情危及生命與健康，消費者不上門，嚴重衝擊美髮業生計，三級警戒期間，業績一度歸零，髮廊、百貨公司髮品專櫃時常陷於等嘸人窘境。所幸憑藉著美髮人堅忍、無畏困境逆風而行精神，終能撐過最難熬的寒冬！

▲「髮藝交響曲」時尚造型秀今天登場，模特兒登場前由專業老師打造整體造型。（圖／首席國際髮品提供）
▲「髮藝交響曲」時尚造型秀今天登場，模特兒登場前由專業老師打造整體造型。（圖／首席國際髮品提供）
廖宣勇表示，去年疫情尚未全面解封，就在百貨公司專櫃再拓展3個據點，並在台中以外縣市開設3家美髮學院，培訓產業人員預做準備要全力衝刺。今年六月份公司上半年財報，在百貨公司和美髮通路業績提升40％，與去年同期相比，成長逾5成。這次重金打造國際髮藝時尚秀，就是要讓來自各地兩千多名美髮設計師觀摩交流，了解最新時尚趨勢與技術，一起再創美髮業盛景。

這場美的盛會，匯聚台灣美髮業界的頂尖精英，及來自世界各地的知名團隊；特別邀請到美國好萊塢御用造型團隊、全球AHS美髮比賽冠軍義大利團隊ZOIH，及亞洲時尚教父Boris團隊，三強鼎立，為觀眾帶來一場精湛的髮藝大秀。透過展演秀，參與觀眾見證了好萊塢御用造型團隊，如何運用高級梳具打造非凡的髮型，以及全球最大的梳具品牌Olivia Garden，如何擄獲髮型設計師的心。Olivia Garden的獨家55個專利技術，不插電也會釋放負離子，讓每位消費者在自我造型時都能得心應手，同時印證造型就是護髮。

▲首席國際髮品公司董事長廖宣勇說，台灣美髮界挺過疫情，展現堅毅韌性和創造力。（圖／首席國際髮品提供）
▲首席國際髮品公司董事長廖宣勇說，台灣美髮界挺過疫情，展現堅毅韌性和創造力。（圖／首席國際髮品提供）
此外，全球美髮比賽AHS的冠軍團隊ZOIH展現高超技術之外，同時運用全球最新科技染膏，選用無阿摩尼啊，無ppd，無paraben!讓染髮有如護髮，保證健康、色彩鮮豔，同時關注環境保護，展現出髮型設計師的專業素養和對消費者健康的負責態度。

最引人注目的是亞洲時尚美學教父Boris團隊的演出，將整體造型和髮型結合華麗宮廷與現代美學元素，帶領觀眾穿越時空，表現從疫情的困頓與黑暗，憑著美髮人堅忍與不放棄精神展望未來。他的表演為整場盛會增添一絲神秘和感動。「髮藝交響曲」是一場美髮藝術的奇蹟，見證了台灣美髮業界的韌性和創造力。


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