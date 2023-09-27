NFT慘崩盤！分析師解析跟疫情回溫也有關　不認為會「就此死亡」

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分析師謝晨彥表示，當初NFT會紅起來跟疫情有點關係，當時大家對虛擬的東西接受度高。再加上連NBA都發行NFT球員卡，像「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）的新人球員卡，就曾在短短兩個星期內爆漲超過240%，一時間國內外藝人也相繼投資，包括周杰倫、陳零九也是投資者，讓NFT不只成為市場火爆的投資商品，也成為時尚與潮流的象徵，好像持有NFT就很潮。
謝晨彥指出，NFT作品要有好的價格就要有市場流動性，但絕大部分的NFT作品可能都沒有什麼關注度，跟黃金、骨董或是珠寶不一樣，即使不知道價格，黃金上網一查就知道，骨董珠寶也有公正的拍賣與鑑價機制，但NFT如果不在專屬的交易平台上，大家根本不知道真正價格在哪，而投資人也沒有資訊可以判斷要投資什麼樣的NFT商品，「不知道為何投資？若說為了收藏，也不知道價值在哪？增值空間有多少？」
他坦言，當初炒NFT的人其實大部分並不理解什麼是NFT，可能只是把NFT當成是加密貨幣的一種，因此當LUNA幣崩盤，蒸發99%價格時，NFT也開始崩，後來又有NFT交易平台出事，當然整個NFT就潰散。NFT是附加在加密貨幣的基礎上、熱度上，大家會覺得連加密貨幣本身都有問題，那麼NFT又是從加密貨幣區塊鏈中智能合約衍伸而來的，可能也存在很大的風險，於是市場態度突然轉變也可想而知。
另外，謝晨彥也認為疫情過去，當人們又可以回到球場上看球賽，跟棒球明星拍照，又可以觸碰實體的球員卡，當然虛擬的NFT就會被忽視，因此當NFT熱潮沒有延續，又沒有話題性，當然會慢慢銷聲匿跡，除非今天又有NFT作品被吹捧，或是加密貨幣又熱起來，那可能NFT還會再熱起來。
但NFT會就此死亡嗎？謝晨彥並不那麼認為，因為NFT作品有獨一無二、可永久保存，是區塊鏈上無法抹滅的數位資產，並擁有防偽與認證機制，因此有它的優勢。
NFT是一種去中心化的加密技術，在智能合約底下產生可複製性，但是非同質性產品，如它可以用這技術去創造2300萬人的身分證，但每個人獨一無二，畢業證書或是任何證書也適用，而這樣「超越數位印刷」的概念與技術不會消失，只是現在大家還是覺得實體的就夠用了，不覺得NFT跟實體的相比有何優勢？
謝晨彥指出，但只要可以把NFT的概念或技術運用在新的應用上或產品上，並進一步可以改變人們的生活，同時有禁得住市場考驗的獲利模式，那麼NFT終將再度成為大家關注的焦點話題。