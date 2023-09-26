謝國樑努力償債！基隆市府估明年度債務總額「可望大減1億規模」

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余治明說，113年度歲出預算，如按政事別結構分析，係以教育科學文化支出編列78億餘元為最高，占32.47%；另社會福利支出編列44億餘元，占18.55%，經濟發展支出編列31億餘元，占13.26%。
而113年歲出預算主要項目，余治明提到，基隆市污水下水道系統建設計畫工程相關經費3億2,058萬餘元、全市鋼纜索特殊橋梁整修工程6,200萬元、全市道路養護工程1億3,350萬元、路燈工程6,080萬元、大武崙順興橋至民樂橋段改善工程7,734萬元、推動騎樓整平計畫3,055萬元、縣市管河川及區域排水整體計畫-雨水下水道改善相關經費3,776萬餘元、本市重要路口監視系統效能提升計畫9,888萬元、112及113年度基北北桃跨越城際公共運輸通勤月票計畫2億2,900萬元、基隆市軌道建設發展基金1億元、購置水陸兩棲運具(鴨子船)5,000萬元、大武崙沙灘及周邊景觀改善工程3,000萬元、基隆文化中心及城市大型數位看板建置計畫4,500萬元、基隆港景樂園及海洋咖啡廳2,300萬元、提升公共圖書館閱讀環境計畫興建案8,920萬元、托育公共及準公共化服務暨托育管理計畫1億588萬餘元、育有未滿2歲兒童育兒津貼2億2,989萬餘元、113年強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理計畫5,833萬餘元、長照十年2.0相關計畫經費8億5,338萬餘元。
余治明表示，基隆市明年度總預算，除因應基隆捷運及推展各項市政建設之餘，仍勉力償還債務，相較於甫上任時債務餘額67.04億元，預估113年底債務餘額為66.04億，仍減少1億元規模，期以有限資源，發揮最大效益。
此外，在青年電動機車專案，余治明稱計劃於今年九月底開放申請，因接近年底，該計劃經費橫跨至113年持續執行，考量電動機車交車的進度與時程，未來將後續經費放在追加預算，以免影響到預算的執行進度。