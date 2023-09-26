茂盛醫院運用AI助孕 催生超過7000名試管寶寶

有鑑於台灣少子化嚴重，台中市茂盛醫院於6年前，在實驗室購置「胚胎影像即時監控系統(T/L)」、高效伺服器、AI大數據演算平台等軟硬體設備，以AI人工智慧試管技術讓婦女順利懷孕，至今已誕生7166個寶寶，足見AI運用於人工生殖技術已創下優異成績，為延緩台灣少子化盡一份心力！
記者金武鳯/台中報導
李茂盛院長指出，國內臨床醫療已引進AI在「診斷」乳癌、肺癌等方面，加上近年少子化趨於嚴重，便興起將AI人工智慧運用在人工生殖醫療的「治療」上，希望藉此提高國人的生育契機。106年起，他為茂盛醫院實驗室建置「AI人工智慧試管技術」所需的「胚胎影像即時監控系統(T/L)」、高效伺服器、AI大數據演算平台等軟硬體等，並積極與美日等國交流。雖然花費上億元，但將AI運用於治療不孕婦女，讓試管平均懷孕率突破7成。李院長說，看到媽媽們臉上綻露的幸福，他感覺當初不惜巨資建置「AI人工智慧試管技術」很值得！
一位在外院做過4次試管失敗的羅小姐，109年到茂盛求診時已經43歲高齡，經李院長治療，得到3顆正常胚胎，透過「AI人工智慧試管技術」植入1顆分數為6+10=16的第5天特優等囊胚，隔年她即順利產下2660公克女娃娃。李茂盛表示，每一次試管失敗病人都很傷心，不是花錢而己，而是在取卵過程中吃盡苦頭。有了AI人工智慧試管技術，只要做1、2次就懷孕，不像以前要做個3、4次，有助於解決婦人做人工生殖時，面對花錢花時間及過程痛苦的問題。
茂盛醫院除了臨床懷孕率高之外，研究成果也位居台灣火車頭，能力媲美歐美先進國家。且不惜重本購置設備、投資人才，把研究成果再回饋到臨床醫療，得以在6年期間催生7166個AI試管寶寶，嘉惠許多不孕夫婦。李茂盛院長強調：「全球共36個國家及地區、橫跨五大洲的不孕夫婦紛紛尋求茂盛醫院的「AI人工智慧試管技術」，連全球各國尖頂的專家們也來函請益，足見茂盛將AI運用於人工生殖技術，已創造優異成績，為延緩台灣少子化盡一份力。