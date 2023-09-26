菲漁民：常遭中國驅逐　為生計仍返黃岩島捕魚

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菲律賓每日詢問報（Philippine Daily Inquirer）今天報導，中國海警隊設置的這條浮動屏障是用來阻擋菲律賓漁船進入黃岩島，但菲國漁民說，即使在中國設置屏障前，因為至少有2艘中國海警船長期駐守在黃岩島的潟湖，他們也無法進入。
黃岩島的潟湖對菲律賓漁民非常重要，尤其海象不佳波濤洶湧時，漁民可以在此躲避風浪。
60歲的漁民佛洛尼斯（Enosentes Forones）說，他需要跟其他20名船員航行14到18個小時，才能到達黃岩島。儘管一直遭到中國海警騷擾和恫嚇，他們仍選擇返回黃岩島捕魚。
佛洛尼斯指著停在港口的漁船說：「如果他們（中國海警）再次把我們趕出淺灘（馬辛洛克灘Bajo de Masinloc，即黃岩島），對我們來說將損失慘重。我們每次過去那個區域都花很多錢，大概要8萬披索（約新台幣4萬5200元）。」
他表示，他們7月前往黃岩島時，出入口有2艘中國船隻駐守。他們試圖進入潟湖但仍被趕走。
佛洛尼斯說：「我們沒辦法在那裡下錨，因為（中國海警隊）快艇會靠近並追趕我們。我們真的無法進去。」
菲中於2012年發生黃岩島對峙，中國奪下黃岩島控制權。馬尼拉當局於2013年針對菲中南海爭議向國際海洋法法庭提起仲裁案。
菲律賓漁民運動力量組織（PAMALAKAYA）呂宋島副主席羅爾丹（Bobby Roldan）說，設置浮動屏障是北京的「卑鄙行徑」，會進一步阻礙漁業活動，影響菲國漁業生產。
佛洛尼斯說：「我們不會輕易放棄，因為沒有其他方式可以賺錢。我是漁民，所以我會回到我們謀生的淺灘。」（編輯：高照芬）1120926