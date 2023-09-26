華為新品發表會低調未談5G晶片！分析師：不意外

華為昨（25）日在中國舉辦新品發表會，請來天王級藝人劉德華擔任品牌大使，不過整場發表會並未透露旗艦手機「Mate 60 Pro」與先進晶片的細節，讓不少華為的支持者感到失望。對此，有分析師認為不意外，畢竟華為還是要避避風頭。
記者倪浩軒/綜合報導
華為在25日下午於深圳灣體育中心舉行秋季新品發布會，超過140家媒體線上直播現場畫面，線上直播觀看人數上看9753萬人次，但對於Mate 60 Pro的相關資訊略過不提，讓不少網友失望表示，「發了個寂寞」、「講真這場華為發表會讓很多人都失望了，不但連新麒麟5G 晶片沒有任何提及，甚至也沒有華為Mate 60系列」、「發表會真的一個字都沒提，太低調了」。
不過也有中國網友緩頰，「不講手機一定是深思熟慮的結果，大家懂得都懂」，而根據《路透社》報導，分析師Bryan Ma表示，華為迴避這個話題並不令他驚訝，因為對於Mate 60 Pro的討論就是華為想要保持低調的東西，反正Mate 60系列手機已經上市了好幾個星期，早就在許多用戶手中，而且華為仍有足夠多的其他產品，可以拿來填充發表會的時間。
一位華為北京專賣店的消費者張先生，對《路透社》表示，Mate 60系列手機具有不凡的意義，「意味著即使是最惡意的制裁，也無法影響人類科技的發展」。即便華為新品發表會沒提，Mate 60系列手機依舊激勵了中國的年輕一代。