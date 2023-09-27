李毓芬IG破823萬人追蹤！全台排第三直逼周杰倫 流量怪物掀熱議
女星李毓芬2010年與郭雪芙、宋米秦組成團體Dream Girls，她也演過不少偶像劇如《螺絲小姐要出嫁》、《愛上兩個我》等等。李毓芬近年作品量減少，去年她發表新單曲〈再見公主〉，MV破億點擊引發關注，更有網友發現，李毓芬IG追蹤人數高達823萬，台灣藝人僅次於周杰倫與周子瑜，掀起網友熱議。
記者薛羽彤／綜合報導
有網友在PTT以「李毓芬是不是要準備問鼎台灣IG第一人了？」為題發文，網友表示，偶然看到李毓芬IG追蹤人數竟高達823.4萬，頓時嚇傻，他順勢查了IG台灣最高追蹤數的藝人，發現李毓芬僅次於周杰倫的845.4萬、周子瑜的1232萬，讓他好奇表示「李毓芬怎麼追蹤人數這麼多，有沒有八卦？」
李毓芬的人氣與追蹤數似乎不成正比，掀起網友熱議，紛紛表示，「台灣Lisa」、「先看有多少阿拉伯人再說」、「流量怪物，厲害了」、「她有這麼紅怎麼嗎，怎麼完全沒感覺」、「才少周董20萬？笑死」、「她流量跟人氣不對等，真的很謎」、「她追蹤名單也很奇怪。」
事實上，李毓芬去年發表的新歌曲〈再見公主〉只用了20天MV點擊量就破億，不少網友驚訝表示「什麼公主的mv也YT破億，現實根本沒人聽」、「再見公主主要是紅在背後的意義吧，國外比較重視，聽眾都外國人」、「笑死，她YT點閱也是高到嚇人」，更有人指出以她目前社群的追蹤數，足以在小巨蛋開演唱會考驗人氣。