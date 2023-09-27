MLB／奪200勝後Adam Wainwright不再登板！結束18年大聯盟生涯
紅雀42歲Adam Wainwright在19日對陣釀酒人，主投7局無失分收下本季第5勝，也是大聯盟生涯第200勝，但據《MLB.con》27日報導透露，「紅雀總管Oliver Marmol證實Adam Wainwright本季將不再投球」，同時也將結束長達18年大聯盟生涯。
記者張志宇/綜合報導
Adam Wainwright在奪下200勝後，成為紅雀隊史第3位為球隊貢獻200勝的投手，也是隊史第6位200勝級別的投手。除了200勝達陣，Adam Wainwright生涯更是投出2202次三振，繳出防禦率3.53，個人榮譽方面，在2006年為紅雀拿下世界大賽冠軍、3次明星賽、2次投手金手套和1次投手銀棒。
據《CBS SPORTS》指出，「Adam Wainwright在18日拿下200勝後，一直在應對背部和肩膀的不適，雖然這位42歲投手仍還在大聯盟名單中，但他已經投完生涯最後一球了，預計將會在未來幾週內宣布退休。」
對於本季不再出賽且即將退休，Adam Wainwright在受訪時也透露，「我知道我前一場拿下勝利，讓很多球迷也希望我能繼續投球，但其實我在投球時的感覺並不好，或許看上去非常正常，但我在投球時常常感覺不對勁，我知道我已經不屬於這裡了，但我還是很感謝能拿下200勝，謝謝球迷們的支持。」