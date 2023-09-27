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獨／胡瓜火大否認戀上啦啦隊女神熊霓！工作人員曝錄影私下互動

▲胡瓜（右）火大否認與啦啦隊女神熊霓（左）的戀情。對此，工作人員向《NOWnews今日新聞》透露兩人錄影私底下的互動。（圖／胡瓜、熊霓IG）
▲胡瓜（右）火大否認與啦啦隊女神熊霓（左）的戀情。對此，工作人員向《NOWnews今日新聞》透露兩人錄影私底下的互動。（圖／胡瓜、熊霓IG）

記者詹鎰睿／綜合報導

64歲綜藝大哥胡瓜今（27）日遭爆與年僅20歲的新生代啦啦隊女神熊霓關係過從甚密，還被直指親自駕車幫女方搬家，還與熊霓的爸爸非常要好，一度讓丁柔安吃醋。結果胡瓜聽聞後十分火大、駁斥一切，呼籲外界別再搧風點火。對此，工作人員也向《NOWnews今日新聞》透露，其實每次錄影，熊霓的媽媽都在旁邊全程緊盯，對女兒非常保護，直呼：「（鬧緋聞）有點誇張！」

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《綜藝大集合》節目工作人員向《NOWnews今日新聞》透露，熊霓每次錄影時，家人都在，特別是媽媽，跟在女兒旁邊緊緊的，形容「比無尾熊還黏！」因此對於胡瓜與熊霓的緋聞，他則認為有點誇張，「因為瓜哥對後輩都很提攜。」至於胡瓜的太太丁柔安則是回應：「拍謝，我不知道耶，我這邊都沒有回應囉，謝謝！」而據《三立新聞網》報導，胡瓜對此緋聞非常生氣，表示熊霓、巫苡萱及籃籃都是子弟兵，「怎麼不說我寵巫苡瑄跟籃籃？」

▲胡瓜（中）帶著妻子丁柔安（右）現身徐乃麟（左）兒子的婚禮。（圖／記者陳明中攝影）
▲胡瓜（中）日前才帶著妻子丁柔安（右）現身徐乃麟（左）兒子的婚禮。針對老公緋聞，丁柔安則表示，「我不知道耶！」（圖／記者陳明中攝影）
此外，經記者查詢，熊霓的爸媽都非常疼愛且保護自家女兒，熊爸爸的臉書版面滿滿的都是女兒的相關新聞，對於女兒的演藝工作，以及在外面的一舉一動都非常關注，日前還特別帶上女兒、太太一同旅遊，家人感情非常要好。

據了解，在熊霓小時候，熊爸爸就砸出重金，送兄妹倆出國學習國標舞，征戰過大大小小的比賽，戰績輝煌。難過的是，熊霓的哥哥在2021年不幸發生車禍，最終天人永隔，讓1家3口非常痛心，所幸，熊霓在啦啦隊應援爆紅後，順利被經紀公司簽走，成為籃籃、巫苡萱的師妹，漸漸重返國標舞舞台，願替哥哥拿下世界冠軍的遺願。

▲熊霓（左）與爸爸媽媽感情非常好，爸媽也非常疼愛且保護自家女兒。（圖／熊霓IG）
▲熊霓（左）與爸爸媽媽感情非常好，爸媽也非常疼愛且保護自家女兒。（圖／熊霓IG）
▲熊霓不僅是樂天女孩人氣成員，也順利獲得經紀公司簽約，在各大節目中亮相表演。（圖／熊霓IG）
▲熊霓被經紀公司簽下之後，經常登上綜藝節目亮相，與籃籃、巫苡萱、宜芳都是同門師姐妹。（圖／熊霓IG）

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