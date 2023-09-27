快亮身份證！1、0中兩碼、姓名有雙十國慶　烏魚子、胭脂蝦吃到飽

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🟡熊一頂級燒肉
選擇「大關燒肉、橫綱燒肉」方案，全桌享美國見島和牛吃到飽。
🟡哞哞屋和牛燒肉
選擇「夢幻世界三大和牛」方案，享雲林北港烏魚子吃到飽、BarRoyal德國氣泡酒1瓶，限量500瓶。
🟡夯下去新潮和牛燒肉
選擇「極上雙和牛牛排放題」方案，全桌享雲林北港烏魚子吃到飽。
🟡馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋
不限時段、不限方案，全桌享XXL東石大蛤吃到飽。
🟡新馬辣經典麻辣鍋／新馬辣經典麻辣鍋Plus+
選擇「極上雙和牛」方案，全桌享基隆胭脂蝦、阿拉伯藍鑽蝦吃到飽，售完為止。
🟡涮樂和牛鍋物 食べ放題
選擇「極上和牛放題」方案，享炙燒烏魚子握壽司每成人1份；選擇「極上雙和牛放題」方案，享炙燒烏魚子握壽司吃到飽。
🟡狗一下居酒食堂
全桌單點消費滿1000元，送價值200元的香烤鮭魚肚1份，可累贈。
而韓國炒雞品牌「甩鍋雞」來台，首店進駐台北西門町，提供7種口味炒雞、炒豬吃到飽，炒鍋吃完可加高湯變火鍋，自助吧還有韓式炸雞、披薩、魚板湯無限吃，每人469元。9月28日慶祝正式開幕，首三日祭出2人同行1人免費，相當於「買1送1」，每人爽吃平均不到258元。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！