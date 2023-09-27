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快亮身份證！1、0中兩碼、姓名有雙十國慶　烏魚子、胭脂蝦吃到飽

▲身份證、健保卡有「1、0」中兩碼，或姓名有「雙十國慶」任1字，免費升級烏魚子、胭脂蝦、和牛吃到飽。（圖／馬辣集團）
▲身份證、健保卡有「1、0」中兩碼，或姓名有「雙十國慶」任1字，免費升級烏魚子、胭脂蝦、和牛吃到飽。（圖／馬辣集團）

記者黃韻文／綜合報導

中秋節過後就是4天雙十節連假，假日出遊少不了大吃大喝，馬辣集團鎖定連假用餐商機，集結旗下火鍋、燒烤、日料等品牌，祭出10月限定活動，只要身份證、健保卡有「1、0」任兩碼，就能免費升級和牛、胭脂蝦、東石巨蛤吃到飽。

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馬辣集團宣布，10月1日至10月31日期間，2位成人以上同行，其中一人持有身分證、健保卡、護照號碼含「1、0」任二碼（可重複，例如00、11），或姓名內有「雙、十、國、慶」任一字或同音，提前至少1日訂位並告知參加10月升級活動，用餐前出示相關證件，就可免費升級以下優惠。

🟡熊一頂級燒肉
選擇「大關燒肉、橫綱燒肉」方案，全桌享美國見島和牛吃到飽。

▲熊一燒肉選擇「大關燒肉、橫綱燒肉」方案，全桌升級美國見島和牛吃到飽。（圖／馬辣集團）
▲熊一燒肉選擇「大關燒肉、橫綱燒肉」方案，全桌升級美國見島和牛吃到飽。（圖／馬辣集團）
🟡哞哞屋和牛燒肉
選擇「夢幻世界三大和牛」方案，享雲林北港烏魚子吃到飽、BarRoyal德國氣泡酒1瓶，限量500瓶。

🟡夯下去新潮和牛燒肉
選擇「極上雙和牛牛排放題」方案，全桌享雲林北港烏魚子吃到飽。

🟡馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋
不限時段、不限方案，全桌享XXL東石大蛤吃到飽。

🟡新馬辣經典麻辣鍋／新馬辣經典麻辣鍋Plus+
選擇「極上雙和牛」方案，全桌享基隆胭脂蝦、阿拉伯藍鑽蝦吃到飽，售完為止。

▲新馬辣、新馬辣Plus+指定方案享雙蝦吃到飽。（圖／業者提供）
▲新馬辣、新馬辣Plus+指定方案享雙蝦吃到飽。（圖／業者提供）
🟡涮樂和牛鍋物 食べ放題
選擇「極上和牛放題」方案，享炙燒烏魚子握壽司每成人1份；選擇「極上雙和牛放題」方案，享炙燒烏魚子握壽司吃到飽。

🟡狗一下居酒食堂
全桌單點消費滿1000元，送價值200元的香烤鮭魚肚1份，可累贈。

▲狗一下居酒食堂單點滿1000元，送香烤鮭魚肚。（圖／馬辣集團）
▲狗一下居酒食堂單點滿1000元，送香烤鮭魚肚。（圖／馬辣集團）
而韓國炒雞品牌「甩鍋雞」來台，首店進駐台北西門町，提供7種口味炒雞、炒豬吃到飽，炒鍋吃完可加高湯變火鍋，自助吧還有韓式炸雞、披薩、魚板湯無限吃，每人469元。9月28日慶祝正式開幕，首三日祭出2人同行1人免費，相當於「買1送1」，每人爽吃平均不到258元。

▲「甩鍋雞」提供7種炒雞、炒豬吃到飽，吃完炒鍋加湯變火鍋繼續煮，每人469元，開幕首三日限量「買1送1」。（圖／業者提供）
▲「甩鍋雞」提供炒雞、炒豬吃到飽，每人469元，開幕首三日限量「買1送1」。（圖／業者提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

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