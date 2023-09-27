謝金晶「兔女郎最辣」！深V開高衩秀美胸長腿 給粉絲中秋福利
謝金晶趕在中秋節推出新專輯《搶頭香》，中秋限定款兔女郎造型曝光，她身穿低胸、開高衩的紅色細肩帶服裝，還穿上火辣的網襪，露出美胸與大長腿，頭戴可愛的紅色兔耳朵，可以說是「最辣兔女郎」，謝金晶開心分享：「我喜歡玩變裝，給大家驚喜一下！」
記者吳雨婕／綜合報導
謝金晶推出新專輯《搶頭香》，新專輯由電音蛻變走韓風舞曲，舞步也大變身，謝金晶笑說：「大家絕對容易舞上身，希望掀起全民跳舞運動，歡迎大家來挑戰！」而拍攝MV至少跳50次以上，馬拉松式的近24小時拍攝MV，光主打歌就拍了10小時之久，拍MV的前一天徹夜未眠，但謝金晶的精神非常好，沒有體力不支的問題，越跳越嗨。
新歌首次挑戰饒舌快嘴狂飆80字口白，讓謝金晶吃足苦頭，進錄音室前就練了百遍以上，在錄音室還是數度舌頭打結，還不慎咬到舌頭，當場痛到彎腰，謝金晶坦言，「半年前摔傷顎骨，復健進度緩慢，不想影響新專輯進度，還是堅持苦練，期間因練習饒舌，強忍顎骨舊傷，經常痛到兩頰發麻，一度擔心能否完成新歌，但很開心意志力戰勝疼痛，終於完工。」
而日前進棚驚喜拍攝兔女郎造型，謝金晶化身紅衣兔女郎，戴兔耳頭飾穿網襪，與一群兔女郎大跳康康舞，謝金晶開心分享最喜歡中秋節，連著兩年出新專輯都巧合的在中秋節，今年想玩些有趣的，兔女郎是首次嘗試，走俏皮可愛風，這可是中秋限定版，獻給粉絲賀中秋。