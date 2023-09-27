半導體景氣寒冬！3大科學園區上半年營收1.8兆元、衰退近1成2

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以6大產業分析上半年營業額，受惠雲端及車用電子訂單出貨順暢，且客戶需求回溫，通訊產業成長17.38%；園區生技廠商新藥逐步打開市場，及醫療器材外銷訂單成長，生物技術產業成長3.42%。
另，積體電路產業因受終端電子產品需求疲弱，客戶端持續進行庫存調整影響，廠商產能利用率下滑，營業額衰退11.82%，惟高效能運算（包含CPU、GPU、AI晶片）及車用電子等需求穩健，及先進製程產能開出，預估衰退幅度將可趨緩。
光電產業則較2022年同期衰退22.14%，是因市場需求疲軟，終端品牌持續進行庫存調節，導致面板價格下跌，惟全球面板產能供給減少，在供需結構改善下，衰退幅度已有縮減。
電腦及周邊產業隨疫情解封，雲端運算需求減少，客戶端持續消化庫存，營業額衰退6.72%，惟雲端產業長期需求仍將成長，園區廠商將持續深耕資料中心技術，布局AI商機；精密機械產業因面臨半導體景氣寒冬，在庫存調整效應下，市場對設備的採購出現遞延、調降資本支出，營業額衰退10.12%。
國科會指出，園區整體出口額達1兆1,088億元，衰退15.69%，主要受全球經濟復甦步調遲緩、供應鏈持續調整庫存及基期高所牽制。另進口額成長，主要是因園區廠商持續建廠擴產，購置國外精密機械設備增加所致，整體進口額為8,804億元，成長2.45%。
國科會說，展望今年下半年，仍有全球通膨、俄烏戰爭未解等不確定性，持續加深全球經濟前景疑慮，國際主要預測機構皆認為今年全球經貿成長速度較2022年放緩，進一步影響台灣進出口與投資表現。參酌園區今年上半年營業額成長率、各大研究機構預測經濟成長率及主要產業半導體之預估成長率，預估2023年園區整體表現將較2022年微幅衰退，惟仍為園區歷年次高的營業額，其中通訊及生物技術產業營業額持續創新高。
另外，國科會自2022年起辦理「科學園區減碳績優獎評選」活動，2023年為第2次辦理評選，今年優勝廠商有盧森堡商達爾國際股份有限公司新竹分公司、采鈺科技股份有限公司及緯創資通股份有限公司（新竹一廠）等3家公司，各家公司在減碳率及碳排強度下降率等均有出色表現。
在減碳措施方面，達爾新竹分公司採行AI智能優化及Epi製程氫氣回收和發電；采鈺公司則採行VOC熱回收，同時降低天然氣的使用量；緯創公司（新竹一廠）透過採用LTS低溫焊錫技術、推動循環經濟、人工智慧和擴大再生能源的使用等。
國科會表示，在全球淨零碳排趨勢浪潮下，協助輔導及推動產業淨零轉型，一項為政府施政努力的目標，而園區廠商在追求產品技術創新及營業額佳績下，亦越發重視ESG及永續低碳措施，以共同達成國家溫室氣體淨零目標。