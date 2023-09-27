捷絲旅台南虎山館慶改名！每人1500元入住 附「十大早餐」吃到飽
捷絲旅台南館2021年開始營運，今(27日)正式宣佈更名為「捷絲旅台南虎山館」，並於10月1日起也將推出「Just Go即刻出發」住房專案，平日雙人成行含曾經「榮獲全台十大人氣旅宿早餐」的自助式早餐，只要2999元，等於每人每晚約1500元。高雄福華大飯店即日起~12月30日推出「江南chill 饗鴨」限量住房專案，四人入住豪華家庭房每間每晚5899元起，每房加贈麗香苑自助早餐四客，還贈送價值2860元的江南春餐廳的一品明爐片皮鴨，扣掉餐點，平均下來等於每人只花住宿費760元。
記者葉盛耀/綜合報導
捷絲旅台南館2021年開始營運，綠意盎然的環境被譽為城郊靜謐新秘境。飯店為加深地緣連結，經營永續旅遊並活絡地區光景，特取在地舊名「虎山」，地名「虎山」源自從南向北看的地理特徵，山形輪廓如同老虎趴臥，自清朝時期以種植甘蔗、榨取蔗汁等蔗糖產物聞名。時至今日，由奇美博物館及十鼓文創園區開啟周遭藝文觀光要點，以台灣復古糖廠設計風格聞名的「捷絲旅台南虎山館」位處兩大必去景點中間，提供旅客最便利舒適的住宿與用餐環境。
飯店另推薦旅人散步至鄰近的「虎山林場」，林蔭步道間充滿神秘感，宛如日本人氣動畫龍貓森林，空氣清新伴隨蟲鳴鳥叫，四季擁有不同風貌之美，也是許多網美和新人婚紗指定拍攝地點。
歡慶「捷絲旅台南虎山館」更名，除了推出「Just Go即刻出發」雙人成行三千元有找的住房專案，飯店臉書粉絲專頁更舉辦贈獎活動，首波在9月29日至10月5日，完成指定留言就有機會獲得免費雙人住宿券與高鐵乘車票券、10月11日起另有「旅人視角攝影活動」，拍攝上傳眼中獨一無二的虎山林場即可抽免費雙人住宿券，時序入秋氣候宜人。
高雄福華大飯店即日起~12月30日推出「江南chill 饗鴨」限量住房專案，入住豪華家庭房每間每晚5899元起，每房加贈麗香苑自助早餐四客，還贈送價值2860元的江南春餐廳的一品明爐片皮鴨，若是扣掉餐點，平均下來等於每人只花住宿費760元。可選擇於入住或退房當日之午晚餐擇一時段前往餐廳享用，加點其他料理還可以享房客平日八五折、假日九折優惠。該住房專案週六每房每晚加900元，於國定假日連續假期及其前夕、11月11日~11月12日恕不適用。
江南春招牌料理的掛爐烤肥鴨皮脆肉嫩、風味獨特，由主廚嚴選每隻3~3.5斤以上的肥鴨，遵循烤鴨古法製作。現烤出爐的鴨外皮油亮呈金黃色澤，嚐起來皮香酥脆，肉質細嫩，肥而不膩。上桌時由主廚當場表演「片皮鴨」，連皮帶肉削成一片片鴨肉薄片，再用麵皮塗上江南春自製的特調桂花甜麵醬，擺上青蔥、烤鴨片捲起食用。