明揚大火！中華郵政放寬、加速理賠 房貸戶可申請寬限
屏東明揚國際工廠大火釀死引發各界關注，中華郵政今（27）日宣布，提供快速理賠、相關保全和房貸戶關懷措施，並提供24小時無休客服專線，請有需要民眾可善加利用。
記者許若茵／台北報導
屏東加工出口區高爾夫球代理廠「明揚國際」22日爆炸起火，造成超百人傷亡，其中更有數名消防員殉職。中華郵政宣布放寬並加速理賠，因火警不幸罹難的保戶，由理賠受益人檢具證明文件，經確認後在相關單據上簽名，即可於郵局先行領取基本保額理賠款；因火警受傷保戶，經確認住院天數後，可先申請其日額型醫療給付。上述申辦理賠所需檢附文件均可日後再行補齊。
另寬延繳納保險費與新增保單借款免息，自災害發生日起3個月內，若因存款不足無法轉帳扣繳保險費者，可檢附受災證明文件，申請於寬限期間屆滿（保險費到期日起滿3個月）再給予3個月延長寬限期間，也新增保單借款免息，自災害發生日起3個月內，受災保戶可申請新增保單借款3個月免息；保險單如有毀損，免費補發保險單。
在房貸戶關懷措施方面，中華郵政說，自災害發生日起3個月內，受災房貸戶可申請1年寬限期，寬限期間只付利息免還本金，並提供24小時無休客服專線(0800-700-365)，有需要的民眾可善加利用。