汪東城、藍心湄曾傳交往！16年感情如家人 她幫汪太太催婚生6胎
年齡不是距離，交往只看頻率對不對得上，娛樂圈不少忘年之交，綜藝大姐大藍心湄和男星汪東城相差15歲，交情卻很深厚，從相識至今已經16年，不管是私下聚會還是公開活動，彼此以母子相稱，由於互動親密，一度傳出烏龍緋聞，日前藍心湄幫汪東城過生日，一句汪家未來媳婦「要生6個」，讓汪東城媽媽笑得合不攏嘴。
記者楊穎軒／綜合報導
藍心湄2007年在偶像劇《終極一家》演出汪東城的媽媽，兩人一見如故，藍心湄覺得這個孩子很有禮貌，後來就認對方為乾兒子，2012年汪東城選擇母難日發片，演藝圈貴人、再生母親藍心湄現身記者會站台，兩人又抱又親，藍心湄稱讚汪東城孝順，每逢過年她都會邀請汪東城母子一起來家裡圍爐，關係親如家人。
汪東城今年8月辦42歲生日宴，汪媽媽和乾媽藍心湄都到場，汪東城擁著兩位母親，直呼：「謝謝媽媽，我好幸福啊！」汪東城剝壽桃時，發現裡頭藏著6顆小壽桃，一旁藍心湄鼓掌說：「將來要生6個囉！」讓坐著的汪媽媽笑得花枝亂顫，頻頻點頭，彷彿是藍心湄代替她說出媽媽的心願。
長年不婚的藍心湄曾和乾兒子汪東城、郭彥均、唐禹哲傳緋聞，都被當事人否認，不過汪東城與藍心湄的感情確實情真意切，除了私下不定時相約吃飯、夜唱KTV，重要節日必定會親自為對方祝賀，如上個月「終極系列」家族辦餐聚，汪東城、藍心湄、黃小柔等都出席，讓劇迷相當驚喜，也羨慕眾人像親人般的好感情。