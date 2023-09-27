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孟耿如鬆口經濟負擔「房貸繳完了」　揭黃子佼近況：沒有復出計畫

▲孟耿如露面透露經濟無虞、繳完房貸，老公黃子佼狀態也比以前好很多。（圖／記者鄭孟晃攝）
▲孟耿如露面透露經濟無虞、繳完房貸，老公黃子佼狀態也比以前好很多。（圖／記者鄭孟晃攝）

記者羅凌筠／台北報導

孟耿如今（27）日出席客家電視短片《時間旅客》首映會，老公黃子佼涉妨害性自主罪，停工休養至今100天，孟耿如受訪透露對老公不離不棄：「我都是好好陪伴他的，大家可以放心。」兩人住在黃子佼1.2億豪宅，被問到經濟狀況有因為老公停工受影響嗎？孟耿如說：「不會啦，我超省，我沒有物欲，花費滿少的。」甚至她自己另外買的房子，房貸已經繳完了。

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▲孟耿如鼓勵黃子佼出門走走。（圖／記者鄭孟晃攝）
▲孟耿如鼓勵黃子佼出門走走。（圖／記者鄭孟晃攝）
孟耿如透露黃子佼在家照顧家人得心應手，「他現在帶得很好，我有點刮目相看，他們的親密度越來越好。」黃子佼剃成平頭關在臥室反省，最少1個月出門3次，被問到有鼓勵老公出門走走嗎？她說：「當然希望他多出門，前陣子接觸大自然，那邊都是天然的療癒，我希望他出門走走，總不能一直關在家，我覺得OK的，我有拉著他去露營。」也表示黃子佼目前沒有復出的計畫。

▲孟耿如（右）與方文琳合作客語短片《時間旅客》。（圖／記者鄭孟晃攝）
▲孟耿如（右）與方文琳合作客語短片《時間旅客》。（圖／記者鄭孟晃攝）
而停工3個月來，孟耿如肩負香氛品牌副業和照顧家庭的責任，被問到自己如何調適壓力？她說：「我的副業穩定，成長很緩慢，有點後悔當老闆，太累了，什麼東西都要會做，我對細節很龜毛，因為我閒不下來，雖然工作很累，但是成就感是滿大的療癒。」孟耿如的短片預計6月開播，因為黃子佼事件延至9月，這段時間孟耿如也瘦了2、3公斤，靠瑜伽、占卜調劑身心。

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