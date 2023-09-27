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亞運電競／《快打旋風5》選角規則爆爭議　明中華隊內戰恐有兩難

▲在杭州亞運《快打旋風5》項目上出現「台灣內戰」的情況，而比賽規則可能左右勝負。（圖／翻攝自選手臉書）
▲在杭州亞運《快打旋風5》項目上出現「台灣內戰」的情況，而比賽規則可能左右勝負。（圖／翻攝自選手臉書）

特派記者黃建霖/杭州報導

杭州亞運電競項目《快打旋風5》今（27）日打出四強賽果，「五股石油王」林立偉和「GamerBee」向玉麟雙雙闖進敗者組決賽，兩名台灣選手要來爭取最後一張金牌戰門票，但在本屆大會的規則上可能會對其中一方造成不利的結果。

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在今天敗者組賽事中，向玉麟和香港選手黃育祥曾經對規則提出疑問，因為兩人都是會使用兩名角色的選手，而角色之間有克制（Counter）的關係，所以誰先選用很重要。過去在比賽上，會採用「盲選」的方式避免爭議，但這次亞運採取是「1P」先選的方式，也就是純粹抽籤決定。

台、港大戰出現規則爭議　先選角色的選手被迫居於劣勢

▲44歲的向玉麟今天在《快打旋風5》敗者組賽事擊敗香港對手，晉級到敗者組決賽，確定為中華代表團進帳2枚獎牌。（圖／取自向玉麟臉書）
▲44歲的向玉麟今天在《快打旋風5》敗者組賽事擊敗香港對手，晉級到敗者組決賽，確定為中華代表團進帳2枚獎牌。（圖／取自向玉麟臉書）
據了解，向玉麟和黃育祥在該場比賽前，都堅持不要先選，最後裁判按照規章要黃育祥先選，後者最終連丟兩局吞敗。賽後他也向媒體抱怨，直言這樣的規則左右勝負成份太大。

而向玉麟雖然是得力一方，但他稱和黃育祥認識很久了，做為選手也能了解他的心情，「他不願意先選，我也不想放棄自己的優勢，所以我們有點僵持不下，最後裁判要他先選，我知道他一定會覺得很不公平，但這就是比賽場，我也不能夠退讓，畢竟我是背負著我的朋友、家人的期待，我們是朋友，這對他不好意思，但我必須這麼做。」

「我已經和裁判說可以這麼做（盲選），而且之前一直都這麼做了。」向玉麟稱，他確實有向裁判組反應，但官方決定按照既有規則，他也沒辦法，只是這樣對一些能使用兩個角色的選手不太公平。

明天上演「台灣內戰」　石油王盼能爭取公平競爭

▲杭州亞運《快打旋風5》項目，「五股石油王」林立偉明天有機會爭金。（圖／黃建霖攝）
▲杭州亞運《快打旋風5》項目，「五股石油王」林立偉明天有機會爭金。（圖／黃建霖攝）
以《快打旋風5》這款格鬥遊戲來說，職業選手通常都只會選1、2名角色專精來練，目前已經進入金牌戰的韓國選手金管禹就只會使用1支角色，因此這個規則對他來說沒有影響；而我國的向玉麟和林立偉都會使用兩角，角色之間存在克制關係，這就有可能影響勝負。

「我會堅持（爭取），因為這遊戲是有角色向性的。」林立偉在受訪時表示，他一定會向我國電競協會這邊來幫忙，畢竟選手若處理不了就只能求助，「我會堅持，因為在BO2的比賽（明天為BO7）若你一個角色被Counter、陷入0:1落後．．．」

之後，記者也和中華民國電子競技運動協會詢問此事，協會方面表示會盡力去和大會說明、幫自家選手爭取，但由於這確實是規章上明訂的規則，若主辦方堅持按照規章打，我方也會服從。

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