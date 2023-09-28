南方澳捕獲極危「飯匙鯊」 慘！一屍12命：寶寶腹藏「生氣」表情
海洋懷孕母鯊悲歌再現！宜蘭南方澳漁民24日捕獲罕見極危物種、俗稱「飯匙鯊」的波口鱟頭鱝（鱟音同「厚」、鱝音同「奮」），身長210公分、重達107公斤，是台灣目前發現最大的波口鱟頭鱝。不過令人遺憾的是，這尾波口鱟頭鱝被捕撈上岸時已死亡，腹中有11隻來不及出世的寶寶，漁港拍賣官發現後買下，捐給台灣海洋藝術館製作標本，作為海洋教育教材。
記者徐銘穗/綜合報導
據中研院生物多樣性研究中心資料顯示，波口鱟頭鱝（學名Rhina ancylostoma）別名「飯匙鯊」、「鱟殼鯊」，雖然別名有鯊，卻是魟魚的近親，擁有強勁的顎部及猶如石板狀的牙齒，食甲殼類動物，棲息於近海底層，行動緩慢。IUCN在2019年將波口鱟頭鱝列為紅色名錄中極危的物種，但在台灣的沿近海偶可捕獲，目前尚未列入我國的保育類物種。
台灣海洋藝術館執行長陳科引表示，該隻波口鱟頭鱝被漁民捕獲上岸時已死亡，當地漁港拍賣官陳進財發現後買下，捐給致力保護海洋生物的台灣海洋藝術館，當時發現牠肚子大大的，擔憂可能又是一隻懷孕母魚，然而日前進行標本前置作業，剖開波口鱟頭鱝腹部，無奈撈出11隻身長約45公分的魚寶寶，牠們頭部有三道平行的白紋，身體則是布滿白色圓點。
「這是我們製作標本近40年，第一次遇到這隻被列為『紅皮書極危物種』的『波口鱟頭鱝』，而且還孕有寶寶。」陳科引說，未來將把這隻波口鱟頭鱝媽媽與寶寶製作成一比一的還原標本保存，用為作海洋教育使用。台灣海洋藝術館創辦人陳三發也說，第一次遇到這種魚而且還懷孕，直呼要申請金氏世界紀錄。