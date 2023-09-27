金鐘58／Sandy自嘆贏面小　澄清未送千萬車生日禮打臉吳宗憲

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過去Sandy曾送1500萬賓利，還有特斯拉、重機，不過今她改口，「他車子就自己買啊，沒有啦！其實都是他自己在處理的啦，他只是做面子給我，然後讓大家覺得我很孝順，其實還好我也沒有那麼孝順」。
說起金鐘獎，Sandy坦言，今年看到入圍名單有胡瓜、吳怡霈、曾寶儀等實力堅強的主持，不禁和經紀人說：「我們真的有要努力嗎？我覺得這個陪榜機率太高了！」甚至一度覺得無需參加金鐘獎，在家就好，但後來轉念，「一定要把自己弄得虛華一點啊」！至於會否露一下胸前「長輩」，她表示要看造型師。
生完兒子「小初一」後，Sandy體重其實尚未回復到之前，許多衣服穿不下，不過她不強迫自己減肥，笑說：「我就只是純追求一個，用力打扮，然後造型師不要生氣，就可以了。」看似看很開，可是問到實際體重，她又打死不公開，直呼「沒追求，不代表要透明」！
Sandy自爆其實在金鐘未公布主持人前，人正在韓國旅遊，看到有網友見神秘的主持人手部、耳朵等特寫，猜測是她，雖感到榮幸，但她相當在意，「就有一個人在手的照片上面寫說，『這一看就知道不是Sandy，就是鍾欣凌啊』，然後我就這什麼意思，我就這樣看我自己的手這樣，『這不爭氣的手，妳已經那麼像欣凌姐了，卻沒有她的功力』」。
Sandy今再被逼問「生第二胎」的問題，哭笑不得，一臉無奈表示，生幾胎是聽天由命，無法控制，目前還有很多事更重要。對於一再被逼二胎，Sandy不禁哀嚎：「我現在先回家努力，我要急Call我老公回來，不要上班了。」也認了目前該做的安全措施都要做好。
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